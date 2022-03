Borse in rally puntano sui negoziati. Tassi stabili per i BoT in asta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee puntano sui negoziati tra funzionari russi e ucraini in Turchia, sperano in un cessate il fuoco ed estendono i guadagni della vigilia, sostenuti dalle aperture dell'Ucraina alla «neutralità» per trovare un accordo di pace dalle indiscrezioni su passi indietro di Mosca per la «denazificazione». In rialzo anche i future sugli indici americani. Intanto, gli investitori aspettano anche indicazioni sul fronte macroeconomico e sugli effetti della guerra. In settimana è prevista la pubblicazione dei rapporti chiave sull'occupazione e sull'inflazione negli Stati Uniti, mentre si guarda alla fiducia dei consumatori e all'indice Case-Shiller sui prezzi delle abitazioni. Intanto, in Europa, forte calo per la fiducia dei consumatori tedeschi piombata a -15,5 ad aprile dal -8,5 di marzo, persino sotto le attese, a causa della guerra in Ucraina che sta peggiorando l'inflazione.



Il petrolio torna a salire, corre il gas

Torna a salire il prezzo del greggio dopo la brusca frenata della vigilia sui timori per la domanda internazionale, dopo l'annuncio di misure di lockdown a Shanghai e dopo che il ministro per l’energia degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che nessun Paese dovrebbe limitare la produzione in questo contesto in cui il mondo ne ha un disperato bisogno. Nel frattempo, l’Arabia probabilmente aumenterà i prezzi del proprio petrolio per i clienti asiatici, con un premio di quasi 10 dollari sul benchmark Oman-Dubai, scrivono gli analisti di Mps Capital Services.

Riprende a correre il prezzo del gas: ad Amsterdam i future Aprile salgono del 10,7% a 113,6 euro. La Russia insiste per avere il pagamento del gas in rubli ma i Paesi del G7 sono fortemente contrari.

Banche e difensivi in rialzo a Milano, giù Tim

«La mancanza di appetito per i Treasury, causata dalla posizione molto più aggressiva della Federal Reserve, è a vantaggio dei mercati azionari poiché continua la rotazione del contante dalla sicurezza verso il rischio», dicono gli analisti di ActivTrades. Le case automobilistiche stanno registrando le migliori prestazioni finora, mentre la volatilità rimane elevata tra le azioni energetiche mentre si cerca di valutare l’impatto dell'attuale recrudescenza del virus in Cina sulla domanda di petrolio a lungo termine.

Tra i titoli, a Milano, in testa al FTSE MIB si piazzano titoli difensivi come Amplifon e Diasorin, quando sono in evidenza le banche con Bper, Intesa Sanpaolo e Unicredit in testa. Bene la holding Exor, quando la partecipata Stellantis dopo le rassicurazioni sull'impegno del gruppo a Torino. Scivolone per Telecom Italia sempre in attesa di novità dal consiglio di amministrazione che esamina le offerte di Kkr e Cvc,