Le Borse puntano sulla ripresa nel 2021 e sui vaccini. Bene Enel dopo il piano Indici del Vecchio Continente positivi, in rialzo anche i future a Wall Street. A Piazza Affari ancora focus sui titoli bancari dopo l'Opa del Credit Agricole sul Creval di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Le Borse europee si muovono in territorio in positivo, con gli investitori che puntano sulla ripresa del 2021 e sull'arrivo dei vaccini per combattere la pandemia di Covid-19. In rialzo anche i future Usa che festeggiano l'inizio della transizione verso la nuova presidenza degli Stati Uniti a Joe Biden, dopo il via libera di Donald Trump. Anche il nome di Janet Yellen, ex governatrice Fed, per la carica di Segretario al Tesoro (si tratterebbe della prima donna a ricoprire tale ruolo) piace al mercato.

La ripresa potrebbe essere molto rapida

Gli investitori, poi, continuano a scommettere sulla ripresa del 2021, che verrà innescata dai vaccini.

"I vaccini hanno sorpreso positivamente in quanto ad efficacia - nota Luigi Nardella di Ceresio Investors - la ripresa economica potrebbe essere molto rapida grazie al sostegno di banche centrali e governo; ne abbiamo avuto un anticipo nel trimestre estivo". Il rischio "per gli asset finanziari è quello di un irripidimento troppo rapido delle curve dei tassi, con i rendimenti obbligazionari sulle scadenze più lunghe in salita - aggiunge - La liquidità è ora massima ma con l’economia che riparte sarà assorbita da consumi e imprese che ricostituiscono le scorte".

Intanto negli stati europei si va verso un allentamento delle restrizioni in vista del periodo natalizio. Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha preannunciato una possibile apertura dei negozi, mentre martedì 24 in serata il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà alla nazione. I negozi francesi si preparano ad aprire il primo dicembre e anche bar e ristoranti dovrebbero riprendere le attività a ridosso delle festività natalizie.

A Milano banche sempre in focus, corre Leonardo

A Piazza Affari la guardia rimane alta sulle banche, dopo la mossa del Credit Agricoledel lancio dell’opa sul Creval. Mossa che potrebbe accelerare un processo di aggregazione anche tra altri istituti, con i titoli tutti in fermento. Sotto la lente e in netto rialzo anche le azioni di Enel, nel giorno in cui la società ha presentato il Piano strategico 2021-2023 e la Vision al 2030, con target oltre le stime. Gli acquisti premiano anche Leonardo, dopo che Morgan Stanley ha alzato il target di prezzo.