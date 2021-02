Borse, l’Europa continua a salire. GameStop perde il 30%, l’argento il 4% Vaccini e guerra dei trader tra le questioni dominanti sui parterre. A Milano acquisti su Stellantis e Cnh. Ferrari debole dopo i conti di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Le Borse europee registrano una nuova giornata positiva dopo la chiusura in volata della prima seduta di febbraio. In attesa di nuove evoluzioni della saga della "retail-mania" - a New York Gamestop ha chiuso in ribasso del 30% e stamattina l'argento cede oltre il 4% - l'attenzione si sposta sui fondamentali dell'economia, con il Pil europeo in calo dello 0,7% nel quarto trimestre, mentre il Pil italiano è sceso del 2%, come da attese, dopo il balzo del terzo trimestre (+15,9%). Nell'intero 2020 il Pil italiano è sceso dell'8,9%. Future americani in rialzo, in una seduta importante per le numerose trimestrali in arrivo, a partire da quelle di Amazon e Alphabet (Google) attese a mercati chiusi.

Oltreoceano, si attendono sempre dettagli sul nuovo maxi piano di aiuti annunciato dal neo presidente Usa, Joe Biden. "La correzione della scorsa settimana è stata di natura tecnica - spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors - le forti perdite causate dall’azione concertata dei trader di Reddit ha spinto numerosi hedge fund, oltre che a coprire le posizioni vendute allo scoperto, a ridurre il rischio nei propri portafogli vendendo anche le posizioni long. Il contesto rimane però molto positivo per i mercati". Gli occhi restano puntati sulla somministrazione dei vaccini. "Il numero di ospedalizzati scende rapidamente - dice Nardella - e il piano vaccinale procede spedito negli Stati Uniti, mentre rimane inadeguato in Europa". Il rischio a tendere, quindi, è di un’eccessiva euforia sui mercati.

Il Ftse Mib sopra i 22mila, salgono Cnh e Stellantis

A Milano realizzi su Atlantia mentre il focus è sulla galassia Agnelli, con Goldman Sachs che ha avviato la copertura su Stellantis con rating 'buy' e dopo i numeri sulle immatricolazioni a gennaio. Vola Cnh dopo l'upgrade di Equita mentre Exor segna sale di oltre un punto percentuale. Ripiega invece Ferrari dopo l'approvazione dei conti del 2020 con l'utile netto sceso del 13% a 609 milioni di euro, oltre le stime degli analisti. In rialzo i petroliferi con Saipem e Tenaris che guadagnano oltre il 2%. Deboli le utility mentre torna a riaffacciarsi un nuovo rinvio della liberalizzazione del mercato elettrico.

Lo spread risale verso i 113 punti

Mentre appare sempre meno chiara la possibile soluzione per la crisi di Governo in Italia, lo spread BTp/Bund torna a salire verso quota 113 punti. Nella seduta di lunedì 1 febbraio, la Bce ha reso noti i quantitativi di acquisti di titoli di Stato sul mercato e i dati mostrano un rallentamento degli acquisti non solo a dicembre, come accade di solito, ma anche a gennaio, "quando l'attività dei Governi sul primario è particolarmente attiva - come notano gli analisti di Unicredit - e nonostante la crisi di Governo in Italia".

L'argento ripiega dai massimi, "Silver non è GameStop"

In calo i prezzi dell'argento, saliti nella prima seduta di febbraio sui massimi da otto anni in quello che alcuni chiamano lo "stile GameStop", "Silver non è GameStop - dicono gli analisti di ActivTrades - questa è la prima lezione delle ultime ore di trading. Dopo aver spinto al rialzo con successo Dogecoin e GameStop, gli investitori di Reddit (e probabilmente non solo loro) hanno cercato di replicare questo successo sull'argento.

Ma questa è una balena troppo grande da attaccare ed un mercato con un numero enorme di giocatori coinvolti". L'argento, infatti, è la somma di una serie di mercati: fisico (gioielleria, industriale, investimento, riserve delle banche centrali) e finanziario (Etf, futures, opzioni e molti altri derivati come certificati, CFDs ). Dopo la salita alle stelle del prezzo, l'argento ha perso oltre il 5%, ed è sceso sotto i 28 dollari. "In questo caso, i driver fondamentali tengono - almeno per il momento - contro l'irrazionalità dei mercati - spiegano gli esperti - certo, le cose potrebbero cambiare, ma il livello di resistenza a 30 dollari toccato ieri e la scorsa estate sembra rappresentare una barriera significativa per ulteriori rally del metallo prezioso".