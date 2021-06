Borse in stand by, aspettano l'inflazione Usa e la Bce. Milano sale con le banche

2' di lettura

Si muovono in cerca di direzione gli indici europei mentre si avvicinano gli appuntamenti chiave con le banche centrali e l'inflazione Usa. Anche la seduta di mercoledì 8 giugno è stata interlocutoria, proprio in vista dell'appuntamento con la Bce e con i prezzi al consumo americani in calendario per giovedì, mentre la prossima settimana sarà la volta del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che si riunisce il 15-16 giugno. A Wall Street, dove i future si muovono intorno alla parità, gli indici viaggiano comunque intorno ai massimi mentre i rendimenti dei T-bond sono scesi vicini ai minimi da un mese.

A Milano spunto di Nexi, bene le banche

A Piazza Affari, poco mossa A2a, dopo l'annuncio di aver firmato con Ardian un term-sheet non vincolante «che stabilisce i termini principali di una partnership nella generazione e fornitura di energia in Italia» con un forte focus sulle rinnovabili. L'obiettivo è che la jv «diventi una delle piattaforme leader in Italia nella transizione energetica e uno dei maggiori produttori e fornitori di elettricità del Paese in linea con gli obiettivi fissati dal Pniec italiano e dall'accordo di Parigi». In testa al segmento principale, nuovo spunto di Nexi dopo gli acquisti della vigilia. Recuperano terreno le banche con Banca Pop Er e Banco Bpm. Ferrari ha annunciato l'arrivo da Stmicroelectronics del suo nuovo amministratore delegato, Benedetto Vigna.



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Spread in calo a 108 punti, attesa per asta BoT

Apertura in calo di un punto per lo spread BTp/Bund. Alle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale bechmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 108 punti base rispetto ai 109 punti base del closing di ieri. Scende, a livello frazionale, anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta allo 0,86% rispetto allo 0,87% della vigilia. Il Tesoro offre in asta BoT annuali per un importo di 7,5 miliardi.

Balzo dei prezzi alla produzione in Cina

Gli investitori restano focalizzati sempre sul tema dell’inflazione. A maggio scorso in Cina si è registrato un aumento tendenziale dei prezzi alla produzione del 9%, il livello più alto in quasi tredici anni, a causa di un'impennata dei prezzi delle materie prime, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. In particolare l'indice e' aumentato del 9% su anno secondo l'ufficio nazionale di statistica. Nel precedente mese di aprile l'aumento tendenziale è stato del 6,8 per cento.Sotto le attese invece l'inflazione, calata dello 0,2% su mese e salita dell'1,3% su anno.

Tokyo chiude in calo, clima di attesa in vista dei dati Usa

Chiusura in leggero calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha perso lo 0,35% a 28.860 punti. Il clima attendista della piazza finanziaria e' stato legato alla sessione poco brillante registrata a Wall Street il giorno prima, con gli investitori che hanno mostrato cautela in vista dei dati sull'inflazione statunitense previsti per domani. «Gli investitori avranno senza dubbio un atteggiamento di attesa» prima della pubblicazione giovedì negli Stati Uniti dell'indice dei prezzi al consumo di maggio, ha confermato Mitsushige Akino di Ichiyoshi Asset Management.