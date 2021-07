Borse deboli, trimestrali e inflazione Usa in focus. A Milano bene Tim

3' di lettura

Giornata all'insegna della cautela le Borse europee, dopo i nuovi record di Wall Street e la seduta positiva in Asia, spinta anche dal rally delle esportazioni cinesi (+32,2% tendenziale a giugno), segno di una normalizzazione della domanda estera. Gli investitori stanno alla finestra, con gli occhi puntati sull'avvio delle stagione delle trimestrali negli Usa e sui numeri dell'inflazione americana. I numeri sull'andamento dei prezzi sono attentamente monitorati dal mercato, insieme all'aumento della diffusione della variante Delta del virus, che sta portando a nuove chiusure o a rallentamenti nelle riaperture in tutto il mondo.

Attesa per le trimestrali e per l'inflazione Usa

Sale intanto l'attesa per la stagione delle trimestrali, che inizierà negli States con la pubblicazione dei conti delle grandi banche, da Jp Morgan a Goldman Sachs. La maggior parte degli investitori scommette che la stagione delle trimestrali in via d’apertura testimonierà di un’economia in piena ripresa, resta da vedere se i numeri potranno sostenere ancora i record di Wall Street. Maggior prudenza sull'inflazione, vera cartina tornasole per comprendere se la congiuntura Usa sia in fase di surriscaldamento. In tal caso la Federal Reserve sarà costretta a rivedere le proprie mosse, dopo che proprio dai verbali dell'ultima riunione del Fomc è emerso che la politica monetaria dovrebbe rimanere accomodante ancora a lungo.

Vendite su Amplifon, sale Tim

Sull'azionario milanese, in coda al listino troviamo Amplifon dopo i rialzi della vigilia, mentre in cima al FTSE MIB c'è Telecom Italia dopo che il Tar ha annullato le multe comminate dall`Antitrust del 2020 per il repricing effettuato dopo il ritorno alla fatturazione mensile. Deboli i bancari, bene Buzzi Unicem e Terna.

Spread in lieve rialzo, attesa per asta BTp

In lieve rialzo lo spread tra BTp e Bund, in un mercato che non sembra registrare gli scossoni della scorsa settimana. Intanto, sul primario. il Tesoro assegna in asta BTp a tre, sette e 15 anni fino a 9 miliardi complessivi.

Petrolio ancora in salita in attesa delle scorte Usa

Proseguono in rialzo i prezzi del greggio, in attesa dei dati sulle scorte americane. Tuttavia, la prudenza resta alta: gli elementi di incertezza sono dati dalla variante Delta che mette a rischi la ripresa e, soprattutto, dall'attesa per le discussioni in corso in seno all'Opec+ dopo il nulla di fatto sull'aumento della produzione.