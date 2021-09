Borse di studio a supporto di diversity e inclusione

2' di lettura

Il Gruppo 24 ORE si impegna a sostenere le strategie di diversity management e inclusione, asset chiave per creare valore aggiunto per l’impresa, attraverso due iniziative concrete.

In particolare,in occasione dell’edizione 2021 di “Global Inclusion” il Comitato Global Inclusion art. 3 insieme a Il Sole 24 Ore lancia un concorso per l’assegnazione di due borse di studio per le migliori tesi di laurea sul tema dell’adozione di strategie di diversity management, equity e inclusion: dedicato a giovani studiosi e studiose che abbiano ottenuto una laurea triennale o magistrale negli ultimi 3 anni in qualsiasi ambito disciplinare, il concorso premierà le due migliori tesi di laurea che abbiano adottato prospettive innovative in tema di diversity management, equity e inclusion nel contesto aziendale.

Loading...

Le domande di partecipazione insieme alla relativa documentazione dovranno essere inviata via e-mail all’indirizzo comitato@global-inclusion.org entro il 20/10/2021. Per maggiori informazioni global-inclusion.org.

L’attenzione del Gruppo 24 ORE sui temi della diversity è testimoniata anche dalla scelta di sostenere la presenze femminile in corsi di laurea STEM attraverso una borsa di studio destinata a ragazze iscritte a ingegneria presso il Politecnico di Milano: “STEM 4 Women @Gruppo 24 ORE” si inserisce nella più ampia iniziativa del Politecnico “Girls@Polimi”, che ha l’obiettivo di contribuire attivamente ad attrarre più ragazze iscritte agli studi STEM, diffondendo la consapevolezza che ancora oggi vi è una grande carenza di ragazze iscritte ai percorsi di Ingegneria ad alto tasso occupazionale.

Il bando per ottenere la borsa di studio sarà aperto dal 4 ottobre e sarà destinato a ragazze iscritte per il 1° anno di corso di laurea (primo livello) o di laurea magistrale nei corsi di Ingegneria del Politecnico di Milano che vedono una presenza di ragazze immatricolate inferiore al 35%.