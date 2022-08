Borse al test dell’inflazione. Ma l’osservata speciale è la Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attenzione delle Borse è solo per lei: l’inflazione. Certo: l’orecchio degli investitori resta teso verso le questioni geopolitiche (dalla guerra in Ucraina fino allo scontro Washington-Pechino via Taiwan) e i timori di recessione. Il 10 agosto, però, i mercati attendono la pubblicazione dell’indice sulla variazione dei prezzi al consumo made in Usa per il mese di luglio (dopo che in nottata sarà uscito quello cinese).

Un dato che, inevitabilmente, verrà letto in chiave Fed. Cioè: sarà passato ...