Fca vola dell'8% e Psa crolla del 14% dopo conferma trattative per integrazione

Borse europee in rosso all'indomani della decisione della Federal Reserve americana, già scontata dai mercati, di dare una spinta all’economia Usa con la riduzione dei tassi d'interesse. Pesano sui listini alcune trimestrali deludenti. Tiene Piazza Affari con il FTSE MIB sulla parità grazie al rally di Fiat Chrysler Automobiles dopo la conferma dei colloqui in corso con il gruppo francese Psa per una integrazione alla pari, che darà vita al quarto gruppo al mondo. Il titolo Peugeot è in forte calo invece a Parigi, sia perché Fca quota a sconto rispetto alle azioni del gruppo francese e il matrimonio dovrebbe essere alla pari, sia perché Fca ha annunciato un maxi dividendo da 5,5 mld di euro che sarà distribuito ai soci prima della fusione. In linea con le attese i numeri della trimestrale.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Fca-Psa: per broker fusione favorevole soprattutto per soci Fiat

«I termini della fusione sono negativi per Psa», scrivono gli analisti di Credit Suisse. «Una buona operazione, molto meglio per gli azionisti Fca» sintetizzano quelli di Jefferies. A loro fanno eco le altre case d'affari e broker e l'andamento divergente dei titoli in Borsa dimostra la reazione del mercato, con Fiat Chrysler Automobiles che vole e Peugeot che crolla. A spingere il titolo del Lingotto, la distribuzione del dividendo straordinario agli azionisti Fiat e la valutazione implicita di Fca nella fusione alla pari, che sarebbe a premio di circa 6 miliardi in confronto alla valutazione pre-fusione.

Azioni europee in rosso, trimestrali sotto i riflettori

Milano quindi tiene mentre le altre Borse europee sono in rosso e guardano alle trimestrali. Il settore auto è in focus con la vicenda Fca-Psa, mentre i tecnologici beneficiano del balzo del gruppo olandese dei semiconduttori Asml dopo la trimestrale migliore delle attese. I tech sono spinti al rialzo anche dai numeri diffusi ieri da Apple e Facebook, che hanno sorpreso positivamente il mercato. In calo il comparto energetico (anche a Milano) dopo le indicazioni deludenti di Royal Dutch Shell. A Piazza Affari debole Tenaris dopo i numeri sul trimestre. Nel settore farmaceutico corrono i titoli Sanofi dopo la trimestrali con utili superiori alle stime mentre oggi darà i numeri anche Recordati. Generalmente debole il comparto bancario, colpito ieri dai numeri pesanti di Deutsche Bank e del Santander e dal calo di oggi di Bnp Paribas dopo la trimestrale.



Il dopo Fed

La Federal Reserve, come previsto, ha dunque tagliato i tassi di interesse di 25 punti base portando il costo del denaro all’1,75%. Si tratta del terzo taglio da luglio. «La Fed, dopo il taglio di ieri sera, rimarrà ferma a meno di un evidente peggioramento del quadro congiunturale», commenta Luigi Nardella direttore di Ceresio Investors. «L’economia negli States rimane robusta (+1,9% il dato di crescita annualizzato del Pil nel terzo trimestre) grazie ai consumi e nonostante la contrazione degli investimenti. La tregua nella guerra commerciale con la Cina e il minor rischio di una Brexit senza accordo riducono l’incertezza secondo Powell, che quindi spera in una ripresa della fiducia delle imprese e attende che i tre tagli successivi fatti al costo del denaro sortiscano i loro effetti», aggiunge Nardella. Positivo ieri anche il dato sull’occupazione nel settore privato nel mese di ottobre quando sono stati creati 125mila nuovi posti di lavoro, sopra le attese di 110mila. Segnali che indicano che l’economia Usa è ancora in salute e rimandano le ipotesi di una recessione, al momento scontata dai mercati per i prossimi 12 mesi al 30% delle probabilità.

Il cambio euro/dollaro

Da monitorare l’andamento dell’euro che si è portato nelle ultime sopra nettamente sopra la soglia 1,11 (1,116) a fronte dell’indebolimento del dollaro dovuto: 1) al momento di appetito al rischio dei mercati e quindi di scarso appeal per i beni rifugio, tra cui il biglietto verde; 2) al taglio dei tassi della Federal Reserve.