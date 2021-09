Borse timide, a Milano corre Italgas. Vivaci i listini asiatici

Borsa Tokyo ai massimi da febbraio, chiude a +1,2%



Chiusura sui massimi da sei mesi per la Borsa di Tokyo con l'indice Topix che ha toccato il suo livello migliore dal 1990, estendendo la corsa al rialzo dalla fine di agosto. A spingere gli acquisti le aspettative legate al nuovo governo dopo il passo indietro del premier Suga e l'attesa di un ulteriore miglioramento degli utili societari oltre al calo dei nuovi casi di Covid-19. Anche la notizia del colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping ha sostenuto i listini, allentando le preoccupazioni per le tensioni tra Usa e Cina. Brillante anche l'HANG SENG di Hong Kong.

Toyota: abbassa le stime di produzione 2021



Toyota Motor ha tagliato le sue stime di produzione di auto a 9 milioni di unita' da 9,3 milioni di unita' per l'anno fiscale che si chiude a marzo a causa della diffusione del coronavirus nel sud-est asiatico. La casa automobilistica sta adeguando le operazioni di produzione per settembre e rivedendo i piani per ottobre, ma ha affermato in una nota che mantiene le sue previsioni per un utile operativo di 2,5 trilioni di yen per l'anno fiscale.



Produzione industriale e Eurogruppo

La giornata oggi è ricca di appuntamenti sul fronte macroeconomico. Si parte con l’inflazione in Germania, la produzione industriale e la bilancia commerciale in Gran

Bretagna. A seguire, la produzione industriale in Italia, Francia e Spagna, la nota mensile dell’Istat sull’economia italiana e i tassi in Russia. Chiudono gli Stati Uniti, con i prezzi alla

produzione. In agenda anche una riunione dell’Eurogruppo: al centro del confronto tra i ministri delle Finanze l'impatto dell'emergenza Covid sulle imprese e le misure per facilitare le ristrutturazioni aziendali, ma anche i passi avanti della Bce nella creazione dell'euro digitale.

BTp, rendimento resta sotto 0,7% dopo Bce



Lo spread tra BTp e Bund conferma i livelli raggiunti dopo il calo registrato a seguito delle rassicurazioni della Bce sugli aiuti all'economia (anche se ci sarà una ricalibrazione del Pepp). Sul mercato secondario Mts il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 103 punti base dai 102 della chiusura precedente. In lieve aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta sullo 0,67% dallo 0,66% del riferimento precedente.