Borse caute, petrolio in calo con primi segnali sblocco Suez. A Milano scatto Diasorin

Avvio in timido rialzo nelle prime battute per le Borse europee, con Piazza Affari sulla parità, dopo avere archiviato quattro settimane di fila di rialzi. Gli indici si apprestano a chiudere un mese di marzo particolarmente brillante, in cui l'Eurostoxx50 ha guadagnato il 6% e il FTSE MIB il 6,7%.

L'attenzione degli operatori è però puntata sul calo del prezzo del petrolio conseguenza delle prime notizie positive sul blocco del canale di Suez dovuto all'incaglio della portacontainer Ever Given: la nave ha iniziato a muoversi anche se non galleggia e la riapertura del canale sembra più vicina.

A Piazza Affari brillante Diasorin, occhi su Atlantia

In evidenza Diasorin grazie al via libera da parte della Food and Drug Administration americana all'uso di emergenza per il test Liaison Sars-CoV-2, utilizzato per rilevare l'antigene Sars-CoV-2 in pazienti che hanno sintomi di Covid-19. Bene anche Nexi e Davide Campari. Occhi su Atlantia: il weekend non è stato sufficiente per la cordata guidata da Cdp per sciogliere tutti i nodi in vista dell'offerta per l'88% detenuto dalla holding in Autostrade per l'Italia e sarà necessario qualche giorno ulteriore per formalizzare la proposta. Fuori dal Ftse Mib, piatto Credito Valtell che resta a quota 12 euro: il cda ha giudicato non congruo il prezzo dell'offerta pubblica d'acquisto (10,50 euro per azione) lanciata da Credit Agricole Italia che si apre domani. Sale del 2% Carraro: la famiglia che detiene la maggioranza della società delle macchine agricole ha annunciato un'opa a 2,40 euro per azione per ritirare il titolo dal listino.



Petrolio in calo mentre si va verso sblocco vicenda Suez

Il Brent consegna maggio cede due punti percentuali a 63,25 dollari al barile, la stessa consegna del Wti arretra del 2,3% a 59,59 dollari al barile. Ad influenzare i movimenti del greggio, oltre al fatto che si va verso una soluzione della situazione nel canale di Suez, è anche l'attesa per il meeting dell'1 aprile tra i Paesi Opec+ sulle soglie produttive. Sul mercato valutario il dollaro resta sotto quota 1,18 per un dollaro.

Andamento dello spread Btp / Bund





Spread in leggero rialzo in area 98 punti

Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco si è attestato a 98 punti base, dai 96 della chiusura di venerdì. In frazionale rialzo anche il rendimento del decennale benchmark, allo 0,63% dallo 0,61 per cento.