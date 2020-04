Borse, l’Europa tenta il rimbalzo dopo il grande spavento del greggio In seguito al crollo del Wti i mercati temono problemi di stoccaggio per Brent (ai minimi dal 1999). Investitori prudenti davanti alla frenata dei contagi da coronavirus in attesa del Consiglio europeo del 23 aprile per rilanciare l’economia Ue. A Piazza affari volano Fineco e St di Enrico Miele e Chiara Di Cristofaro

Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo due sedute di vendite, con il crash del prezzo del greggio che ha mandato nel panico i mercati. Gli investitori restano cauti ma guardano con fiducia ai dati sulla diffusione del contagio, che sembra sotto controllo in alcuni Paesi europei che si apprestano a riaprire (come la Germania). Anche in Italia il governo Conte sta valutando una parziale riapertura a partire da inizi maggio, mentre c'è attesa per il Consiglio europeo del 23 aprile che approverà il pacchetto di strumenti a sostegno dell'economia dell'Eurozona (anche se proseguono le tensioni tra i Paesi sugli eurobond). I principali listini del Vecchio Continente viaggiano tutti con rialzi superiori all'1%, con gli acquisti che si concentrano soprattutto su titoli tecnologici e materie prime. Il clima sembra quindi leggermente migliore, sottolineano gli analisti, con le borse positive (con l’eccezione di Tokyo) e quelle europee che provano a rialzare la testa. Sul fronte azionario, intanto, sta proseguendo a Wall Street la stagione delle trimestrali, dopo che ieri Netflix ha mostrato dati in crescita con un boom di abbonati nel periodo di lockdown.

A Piazza Affari bene Diasorin, frena Leonardo

Sull'azionario milanese, sono arrivati i numeri di St che ha registrato risultati in crescita ma ha tagliato il dividendo 2019 a 0,168 dollari da 0,24, a causa dell'incertezza causata dalla pandemia di Covid-19. Il titolo non ha fatto prezzo in avvio e sale ora intorno al 5%. Attesi anche i numeri di Moncler che resta debole. Tra le banche - tutte in positivo dopo i cali della vigilia - sale Unicredit che ha annunciato come nel primo trimestre contabilizzerà 0,9 miliardi di euro addizionali di rettifiche sui crediti. Inoltre, il ceo Mustier ha ridotto il suo compenso di un ulteriore 25%. Gli acquisti premiano ancora Diasorin, che guadagna oltre il 2% e beneficia dell'ingresso imminente nel mercato dei test sierologici per rilevare gli anticorpi contro il Covid-19. Bene anche le utility, mentre le vendite stanno penalizzando Ferragamo e Leonardo.

Prezzo petrolio - Brent

Il Brent scivola sotto 17 dollari, minimi dal 1999

Non si arresta la discesa del prezzo del greggio, dopo che i contratti Wti di maggio scaduti ieri sono scesi per la prima volta in territorio negativo. Le vendite, infatti, colpiscono ancora il Brent che scende del 12,69% a 16,98 dollari al barile sui minimi dal 1999 mentre il Wti scadenza giugno cala del 5,53% a 10,93 dollari. Pesano i problemi di stoccaggio, con i siti ormai al massimo della capacità, e il crollo della domanda attuale a causa del lockdown e futura, per gli effetti della recessione. Attesa oggi per i dati sulle scorte Usa.

Spread in lieve calo a 265 punti

Si stringe leggermente lo spread BTp/Bund. Dopo una doppia seduta decisamente negativa, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 e il pari scadenza tedesco recupera qualche posizione e si attesta in avvio a 265 p.b., dai 268 punti del closing della vigilia. Flette anche il rendimento del BTp decennale benchmark che, nelle prime battute, si attesta al 2,18% dal 2,20% del riferimento precedente.

Borsa Tokyo -0,74% in chiusura su timori crisi globale

Ancora una seduta negativa per la Borsa di Tokyo che ha risentito delle incertezze legate alla crisi economica globale indotta dall'epidemia di Covid-19 e al crollo delle quotazioni sul mercato petrolifero. Dopo un avvio negativo, l'indice Nikkei non ha avuto la forza di rimbalzare dopo la perdita accusata nella seduta precedente e ha terminato in flessione dello 0,74% a 19.137,95 punti. In calo anche il più ampio Indice Topix, che ha terminato la seduta cedendo lo 0,63% a 1.406,90 punti.