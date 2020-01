Prove di rimbalzo per le Borse. Piazza Affari svetta con Atlantia, spread sotto i 140 Tengono le Borse europee, che ieri avevano cancellato i guadagni da inizio anno. Non si allenta la preoccupazione per il coronavirus ma gli investitori guardano alla Fed, che inizia oggi la due giorni di riunione. A Piazza Affari corre Atlantia, con il mercato che scommette su una posizione più soft sulle concessioni da parte del Governo. Il Tesoro colloca 2 mld di CTz, tassi in calo di Chiara Di Cristofaro

Il voto batte il coronavirus e abbassa lo spread

Le Borse europee rialzano la testa nel pomeriggio, dopo la debalce della vigilia. Nonostante la situazione in Cina rimanga critica con i casi di decesso in aumento per i coronavirus, le piazze europee tentano il recupero, con Piazza Affari che vanta la performance migliore, anche grazie al rally di Atlantia e al calo dello spread, sceso sotto i 140 punti. Nel frattempo, gli investitori guardano anche alla Fed, che inizia oggi la due giorni di riunione e potrebbe usare toni più accomodanti proprio allo scopo di rassicurare i mercati. L'epidemia ha causato a oltre 100 morti (l'ultimo bollettino parla di 106) mentre i casi di contagio sono oltre 4.500. Da registrare, in Europa, anche un caso di contagio in Germania (e il Dax di Francoforte registra la perofrmance peggiore al momento), dopo quelli della Francia.

Le preoccupazioni dei mercati per il virus cinese

La diffusione del virus, che ha portato l'Oms ad alzare il livello di rischio di diffusione ad elevato, preoccupa gli investitori per i suoi effetti sull'economia mondiale: le prime stime indicano un impatto sul Pil cinese tra 1 e 1,5 punti percentuali, ma vanno calcolati anche tutti gli effetti ulteriori, per esempio il calo del settore del lusso o il rallentamento della produzione per la chiusura di molti impianti.

A Piazza Affari gli acquisti premiano Atlantia, banche deboli

Acquisti su Atlantia che a Milano è in testa al listino: dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna, i nuovi equilibri nel Governo sembrano allontanare il timore di una revoca delle concessioni, con la posizione del M5S che si è indebolita a favore di quella del PD. Sono ben comprate le utility, ancora forti i titoli di Poste Italiane, tra i finanziari salgono Azimut e Nexi, in buon recupero i titoli del lusso. In coda al listino invece gli energetici che risentono del forte calo del prezzo del greggio, con Saipem e Tenaris che segnano le performance peggiori. Deboli anche le banche, soprattutto Banco Bpme Ubi Banca.

Spread BTp/Bund in calo verso i 140 punti

Ancora in calo verso area 140 punti lo spread tra BTp e Bund dopo il rally di ieri, dovuto alla vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna che hanno dato l'impressione di una ulteriore stabilizzazione della situazione politica italiana. Il rendimento del BTp benchmark decennale è all'1,02%, su livelli che non si vedevano dallo scorso novembre. Intanto sul primario al via 3 giorni di aste in Italia: il ministero dell'Economia ha collocato l'importo massimo di 2 mld di Ctz scadenza novembre 2021 con tassi ancora giù a -0,168% (-16 punti). Si è registrata una domanda di 3,5 miliardi con rapporto di copertura assai tonico, pari a 1,75.

In rialzo lo yen

Sul fronte delle valute, la divisa giapponese, rifugio sicuro, ha continuato ad apprezzarsi, evento sfavorevole ai gruppi di esportazione giapponesi, prima di stabilizzarsi in qualche modo. A fine giornata un dollaro è stato scambiato a 109,02 yen, contro i 109,06 yen del giorno precedente.

L’euro è stato scambiato a 120,15 yen rispetto ai 120,35 yen della vigilia.