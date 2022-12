Borse Ue piatte prima dei dati Usa, il gas rompe al ribasso anche la soglia di 90 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nell'ultima seduta della settimana e prima della pausa natalizia (lunedì Piazza Affari sarà chiusa per Santo Stefano), gli indici azionari europei procedono all'insegna della cautela, all'indomani di una seduta negativa penalizzata dai timori sulle scelte di politiche monetaria della Federal Reserve alla luce della solidità dell'economia americana. Così viaggiano a passo lento, oscillando attorno alla parità, il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam, l'IBEX 35 di Madrid e il FT-SE 100 di Londra. Deboli i listini asiatici dopo il netto calo di Wall Street (-1,4% S&P500, 2,2% Nasdaq). Dall'inizio di dicembre l'S&P500 ha ceduto oltre il 6%, l'Eurostoxx50 il 3,5%. La sessione di contrattazioni è attesa al test dei dati sul deflatore Pce di novembre che potrà fornire una nuova indicazione sull'andamento dei prezzi negli Stati Uniti.

In luce Leonardo, bene anche Banco Bpm

A Piazza Affari spicca Leonardo - Finmeccanica che ha ottenuto un contratto da 690 milioni di euro per l'ammodernamento e l'espansione della flotta di elicotteri della Difesa canadese. Bene anche Telecom Italia, mentre prosegue il confronto tra i soggetti coinvolti nel riassetto del gruppo delle telecomunicazioni. Bene Banco Bpm dopo l'accordo con Credit Agricole per la partnership ventennale nel settore assicurativo Danni. In rosso Saipem e Moncler, deboli le utility.



Gas scivola sotto 90 euro/Mwh, tocca minimo da 16 maggio

I prezzi del gas proseguono sulla via dei ribassi imboccata lunedì, quando è stato annunciato l'accordo sul "price cap" europeo. Dopo avere ceduto oltre il 30% in quattro sedute, i contratti scadenza gennaio scambiati sulla piattaforma Ttf di Amsterdam cedono un ulteriore 4,2% a 88 euro al megawattora, dopo essere scesi fino a un minimo di 87,305 euro, livello che non si vedeva dal 16 maggio scorso. Il calo, ripetono ormai da giorni gli osservatori, è dovuto anche agli stoccaggi pieni e alle temperature più miti del previsto nel Vecchio Continente, al buon afflusso di Lng dagli Stati Uniti e alla ottima ventosità che favorisce la produzione di elettricità con le rinnovabili (anziché con i cicli combinati).

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread stabile, rendimento decennale al 4,47%

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di debolezza per il reddito fisso europeo. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco ha aperto la seduta a 211 punti base, come la chiusura della vigilia. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che segna sempre 4,47 per cento.



Euro in rialzo, petrolio si rafforza

Sul mercato valutario, l'euro risale a 1,0626 dollari(da 1,059). Euro/yen a 140,79 (140,15 ieri sera), dollaro/yen a 132,50 (132,10). La divisa asiatica ha perso terreno dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione del Giappone a novembre che, pur avendo segnato un record rispetto al 1981, è stata inferiore alle previsioni.

Petrolio in rialzo di un punto percentuale a 81,6 dollari al barile nel contratto febbraio del Brent mentre la stessa scadenza del Wti è scambiata a 78,37 dollari al barile.