Borse in altalena, attesa per i verbali della Fed. Tassi al top dal 2012 per BoT in asta

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee faticano a trovare una direzione e hanno cambiato più volte senso di marcia, mentre gli investitori attendono indicazioni sulle prossime mosse della Fed in tema di politica monetaria dalla pubblicazione dei verbali dell'ultimo vertice, quello di settembre, in cui alzò i tassi di 75 punti base. Il mercato cerca di capire quali potranno essere le prossime mosse della Banca centrale Usa, e i verbali sono un indizio importante per capirlo. Le novità arriveranno poi nella seduta di giovedì 13 ottobre, con l'atteso dato sull’inflazione statunitense. Incertezze anche sulle prossime mosse della Bank of England che, nonostante i segnali di recessione (-0,3% il Pil ad agosto), ha confermato lo stop all'acquisto dei bond venerdì.

Il timore del mercato è proprio che le Banche centrali alzino i tassi ancora in maniera aggressiva, pur in presenza di evidenti segnali di rallentamento economico (come ribadito martedì dal Fondo monetario) e di evidenti segnali di stress sui mercati finanziari stessi. Il rischio è che la lotta all’inflazione condanni il mondo alla recessione e all’instabilità finanziaria (di cui si vedono già i primi forti indizi). Per questo cercano di capire, soprattutto dalla Fed, fin dove sia disposta a portare i tassi d’interesse.

Loading...

«Il livello di negatività degli investitori è estremo e i mercati sono ipervenduti», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors, secondo cui «un allentamento delle pressioni inflazionistiche, e i segnali in questo senso sono molteplici, e un tono più dovish dei banchieri centrali, con il ciclo di rialzi negli Usa che si avvicina alla fine, potranno portare ad una repentina inversione di tendenza».



La BoE conferma: stop all'acquisto dei titoli venerdì

Sempre sul fronte banche centrali e recessione, nella seduta di martedì il discorso del governatore della BoE Bailey ha accentuato la volatilità sui mercati dopo avere avvertito che l’intervento sul mercato obbligazionario governativo da parte dell’Istituto terminerà venerdì come da programma, nonostante molti operatori locali (soprattutto i fondi pensione) chiedessero un’estensione per evitare un nuovo round di vendite forzate. La situazione nel Regno Unito resta particolarmente fluida, notano gli analisti di Mps Capital Services, poiché un articolo del Financial Times ha dato il messaggio opposto, ossia che la BoE avrebbe segnalato alle banche locali la volontà di estendere il piano oltre venerdì se le condizioni lo richiederanno.

Nel tentativo di chiarire la situazione, questa mattina la BoE ha confermato la fine degli acquisti il prossimo venerdì. Intanto, sul fronte macro, inatteso calo del Pil britannico in agosto (-0,3%), con la produzione industriale scesa dell'1,8%, tutti segnali che rafforzano le ipotesi che il Paese sia già in recessione. Sotto i riflettori la sterlina , in saliscendi con le indiscrezioni sulle mosse della Bank of England.