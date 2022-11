Borse caute in attesa dei verbali Fed e Bce. A Milano petroliferi in prima fila

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta debole, dopo metà seduta le Borse europee proseguono a passo incerto, tra battute d'arresto e tentativi di accelerata. I riflettori restano puntati sulle banche centrali e sulla tenuta dell'economia, dopo che l'Ocse ha anticipato una contrazione a fine 2022 per l'Italia, seguita da una lieve ripresa nel 2023, ma ha escluso una recessione globale per il prossimo anno. Così viaggiano a corrente alternata il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Asmterdam. Fa meglio il FTSE MIB di Milano, sostenuto dai titoli del comparto petrolifero e con gli investitori che guardano anche alla manovra da 35 miliardi annunciata dal Governo Meloni. Il listino milanese viene da un periodo di consistenti rialzi: dal 12 ottobre al 15 novembre, ha registrato una volata pari al 20%, riducendo notevolmente le perdite da inizio anno, che si aggirano attorno al 9%.

In leggero rialzo i future di Wall Street, mentre l'attenzione degli investitori resta proiettata alle banche centrali, aspettando i verbali delle ultime riunioni (quelli della Fed mercoledì e quelli della Bce giovedì), in quella che negli Stati Uniti è la settimana del Ringraziamento e vedrà la Borsa americana chiusa giovedì e metà giornata venerdì. Intanto, sono emerse le voci di alcuni governatori "colombe" che hanno parlato di un rallentamento del rialzo dei tassi. A livello internazionale, inoltre, destano preoccupazione le eventuali nuove chiusure che potrebbe annunciare la Cina, perseguendo la politica di zero-Covid, dopo il rialzo dei casi da coronavirus degli ultimi giorni, oltre che i tre decessi registrati, i primi negli ultimi sei mesi. La prospettiva di un giro di vite dei lockdown - e quindi di un rallentamento dell'economia - alimenta preoccupazioni sulla domanda, anche di energia.

Loading...

Ocse: contrazione per l'Italia, ma no recessione globale

L'Ocse ha anticipato una contrazione a fine 2022 per l'Italia, seguita da una lieve ripresa nel 2023, ma ha escluso una recessione globale per il prossimo anno. «L'economia globale si sta riprendendo dalla più grande crisi energetica dagli anni '70. Lo shock energetico ha spinto l'inflazione su livelli che non si vedevano da molti decenni e sta abbassando la crescita economica in tutto il mondo. Prevediamo ora che la crescita mondiale scenderà al 2,2% nel 2023 per poi rimbalzare a un relativamente modesto 2,7% nel 2024», si legge. Per l’Eurozona invece le previsioni sono per un incremento dell’8,3% quest’anno a cui dovrebbe seguire un lieve ridimensionamento al 6,8% nel 2023 e una discesa al 3,4% nel 2024. Il pil dell’Italia è atteso a una contrazione a fine 2022 per poi mettere a segno una crescita modesta dello 0,2% nel 2023 e dell’1% nel 2024 dopo il +3,7% previsto come cifra finale per il 2022.

A Milano occhi su Enel, scattano i petroliferi

A Piazza Affari, tra i titoli, sotto i riflettori Enel che ha presentato il nuovo piano al 2025 che prevede dismissioni di asset per 21 miliardi di euro. In evidenza i petroliferi: Tenaris, Saipem ed Eni sono tra le migliori, con il prezzo del petrolio che è tornato a stabilizzarsi sui recuperi della vigilia dopo lo scivolone registrato sui timori di un ulteriore rallentamento dell'economia e le indiscrezioni - poi smentite - di un aumento della produzione da parte dei paesi Opec nella riunione di dicembre.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread stabile sotto 195 punti, rendimento al 3,96%

Andamento negativo per i corsi dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. I decennali italiani cedono terreno in linea ma con gli altri sovrani dei paesi core e di conseguenza lo spread con i Bund si conferma sui livelli della vigilia. In avvio il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 194 punti base, stesso livello del closing di lunedi'. La discesa dei corsi sta spingendo al rialzo i rendimenti: il decennale italiano rende ora il 3,96% dal 3,91% del finale della vigilia (3,88% il di venerdi' scorso).