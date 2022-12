Borse volatili in attesa mosse banche centrali. Milano sulla parità

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella settimana delle banche centrali, le Borse europee, partite in ribasso, cercano lo spunto per passare in positivo, ma per il momento è la volatilità a tenere banco. Prevale dunque la prudenza sul FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In Asia, le piazze cinesi hanno subito una flessione, poiché gli investitori temono che l’aumento dei casi di Covid-19 possa interrompere i consumi e l’attività manifatturiera. Del resto, i listini del Vecchio Continente avevano già rallentato il passo nella precedente ottava e a Wall Street i future sono in rialzo modesto.

L'attenzione degli investitori, come detto, è tutta concentrata sulle banche centrali: mercoledì si pronunceranno la Federal Reserve e la Banca centrale del Giappone sulle proprie condotte di politica monetaria. Giovedì sarà la volta della Banca centrale europea e di quella inglese (BoE). Secondo gli osservatori Fed e Bce alzeranno entrambe il costo del denaro di 50 punti base. Non sono però da escludere sorprese negli States dopo alcuni dati, come quello sul mercato del lavoro, che rimane forte, e anche quello sui prezzi alla produzione di novembre annunciato venerdì e superiore alle attese. Martedì sono in calendario i dati sull’inflazione americana, dato clou per le decisioni dell'istituto centrale.

Future Wall Street in rialzo, focus su inflazione e Fed

I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street, reduce dalla peggiore settimana da settembre, a causa dei rinnovati timori di recessione. Venerdì, a preoccupare è stato il dato sull'inflazione Ppi, più alto del previsto, anche se in calo a novembre rispetto al mese precedente. Gli investitori attendono le decisioni della Federal Reserve: mercoledì, la Banca centrale dovrebbe rallentare il passo dei rialzi dei tassi d'interesse. Negli ultimi quattro incontri, la Fed ha sempre alzato i tassi di 75 punti base, portandoli al 3,75%-4%; ora, le attese sono per un rialzo di 50 punti base. Gli analisti poi prevedono un altro rialzo di 50 punti base all'inizio del 2023.

Telecom sotto osservazione, occhi sulle banche

A Piazza Affari sotto osservazione Telecom Italia, mentre continuano a circolare mille ipotesi sulla gestione del dossier sulla rete. Dopo la buona performance di venerdì, i titoli beneficiano dell’ipotesi che il fondo americano KKr sia interessato alla rete, insieme a un’azienda statale. Accelera Unicredit, dopo la seduta volatile di venerdì scorso e dopo gli incontri del top management con gli investitori americani. In discesa Stmicroelectronics, dopo le indiscrezioni in base alle quali gli Stati Uniti avrebbero chiesto al Giappone di frenare le esportazioni di chip in Cina. Il gruppo dei semiconduttori stacca inoltre la cedola (terza tranche da 0,06 dollari per azione, relativa all'esercizio 2021). Tra le peggiori Pirelli & C, le utility e i petroliferi, con Saipem e Tenaris in discesa insieme al greggio. Fuori dal paniere principale, Tod's è in calo, dopo l’annuncio che non verrà effettuata la fusione per incorporazione con DeVa, la holding della famiglia Della Valle.

Gas torna sotto 130 euro, poi risale

Nella prima seduta della settimana i prezzi del gas scambiato sulla piattaforma Ttf di Amsterdam viaggiano in calo. Tuttavia, dopo essere scesi sotto i 130 euro al megawattora, per la prima volta dal 28 novembre, sono tornati sopra questa soglia. In particolare, dopo avere segnato una prima posizione a 137,75 euro, contro i 139 di venerdì, ed essere poi scesi fino a 127,95 euro, sono tornati a 135 euro.