Borse: Tokyo chiude male, euforia sulle piazze cinesi. Europa prevista in rialzo

Borse asiatiche a due facce. Chiusura di seduta in netto calo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che cede l’1,68% a 27.199,74 punti. Di tutt’altro umore le piazze cinesi che chiudono la seduta con solidi guadagni a ridosso dei massimi intraday, alimentati dalle speculazioni sull’allentamento delle norme anti-Covid della «tolleranza zero»: l’indice Composite di Shanghai sale del 2,43%, a 3.070,80 punti, mentre quello di Shenzhen sale del 2,68%, a quota 2.020,16.

Le Borse europee vanno verso un’apertura in rialzo seguendo l’euforia sui listini asiatici (+6% Hong Kong, +2,5% Shanghai). I contratti future sui principali indici azionari salgono di oltre mezzo punto percentuale e quello sul Ftse Mib di Piazza Affari segna +0,48%. I mercati azionari europei vengono da due sedute consecutive di calo, legate alle mosse delle banche centrali, e fino a questo momento il bilancio dell’intera settimana è in rosso (-0,5% l’Eurostoxx500).

Intanto arrivano un po’ di dati congiunturali dal Vecchio Continente: sono calati oltre le stime gli ordini di fabbrica in Germania nel mese di settembre. Il ribasso del 4% è stato superiore allo 0,5% previsto e al -2% segnato nel mese precedente. Sul fronte energetico, apre in rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di dicembre guadagnano il 3,63% a 130 euro al MWh.

La giornata per l’Europa sarà ancora condizionata dall’atteggiamento delle Banche centrali all’indomani delle riunioni chiave di Fed e BoE e delle discussioni in seno alla Bce. Nella giornata di giovedì i mercati azionari europei hanno finito per muoversi in maniera debole. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in flessione dello 0,42%, Francoforte a -0,93% e Parigi a -0,54%, mentre Wall Street ha chiuso... I listini sembrano aver abbandonato per il momento il promettente sentiero di ripresa imboccato a inizio settembre anche perchè le banche centrali sono sembrate in questi ultimi giorni spegnere l’illusione di un’inversione delle loro politiche monetarie aggressive. Il rinnovato focus sui tassi, che rimanda la tanto sospirata pivot ha in gran parte riportato in secondo piano i movimenti legati alla stagione delle trimestrali societarie, ancora nel vivo soprattutto in Europa.

Ancora più evidente è apparso il movimento sull’obbligazionario, dove i rendimenti si sono mossi in sensibile rialzo su tutta la linea: dagli Stati Uniti, dove i Treasury a 10 anni sono tornati ben oltre il 4%, all’Europa dove i Bund hanno terminato al 2,25% dopo aver toccato i massimi da quasi due settimane e i BTp si sono attestati al 4,42% lasciando quasi inalterato lo spread Italia-Germania.