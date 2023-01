Borse, Europa in rialzo. Piazza Affari trainata da rally Stm

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Puntano al rialzo le Borse europee, dopo la seduta incolore della vigilia. Anche i future sul mercato Usa sono positivi, dopo che la piazza americana ha chiuso poco mossa, recuperando le perdite registrate a inizio seduta. L'attenzione è sempre alta sulle prossime mosse delle banche centrali, la prossima settimana, mentre il mercato aspetta dagli States numerosi dati tra i quali la stima preliminare del Pil del quarto trimestre, l’andamento dei beni durevoli di dicembre e quello delle nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione.



A Piazza Affari St vola dopo i conti

A Milano scattano al rialzo le azioni di Stmicroelectronicd, visto che la società ha comunicato i numeri del quarto trimestre. Ha registrato risultati superiori alle previsioni della società e degli analisti per quanto riguarda i profitti (pari a 1,24 miliardi in rialzo del 66,4%) e sostanzialmente in linea sui ricavi (4,4 miliardi con un +24,4%). Per quanto riguarda le previsioni per il primo trimestre 2023, la società attende ricavi in rialzo su base annuale, ma in calo rispetto ai tre mesi precedenti. Sempre alta l'attenzione su Telecom Italia, nel giorno in cui si tiene il nuovo incontro tra azionisti e governo. Ben impostate le banche, acquisti sui titoli Nexi.

Loading...

Petrolio poco mosso, gas resta sotto i 60 euro al MWh

Poco mosso il prezzo del greggio , dopo che negli Usa i livelli delle scorte sono aumentati meno del previsto e con gli investitori che aspettano la riunione dell'Opec+ la prossima settimana, per capire se i livelli di produzione saranno confermati. Altro elemento sotto osservazione è l'embargo europeo al greggio proveniente dalla Russia, che inevitabilmente condizionerà i livelli di offerta. Intanto, è in lieve rialzo il prezzo del gas che si mantiene però stabilmente al di sotto deie 60 euro al MWh.

Spread poco mosso sotto i 180 punti

Poco mosso lo spread tra BTp e Bund, con i rendimenti dei bond dell'Eurozona sostanzialmente invariati rispetto alle posizioni di ieri in chiusura. Sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, il differenziale di rendimento tra il Bund decennale e il pari scadenza italiano (Isin IT0005494239) è indicato a 179 punti base, invariato dall'ultimo riferimento registrato ieri. In frazionale calo il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 3,94% in apertura, dal 3,95% del closing della vigilia



Tokyo torna a chiudere in calo, Cina in rally

La Borsa di Tokyo termina la seduta in lieve calo, con gli investitori che guardano con cautela alla stagione delle trimestrali sul mercato interno, in attesa di nuove indicazioni macroeconomiche dagli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,12%, a quota 27.362,75, e un perdita di 32 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a un livello di 129,30, e sull’euro a 141,20. Rally dei titoli cinesi dopo le festività del Capodanno lunare, grazie ai dati sulla spesa e sul turismo che hanno suggerito che la ripresa sta prendendo piede a Hong Kong e nella Cina continentale.L’indice Hang Seng China Enterprises ha guadagnato fino al 2% giovedì, mentre l’indice di riferimento Hang Seng è salito dell’1,8% per raggiungere la chiusura più alta da aprile. I mercati onshore rimarranno chiusi per il resto della settimana.