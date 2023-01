Borse, Tokyo recupera in chiusura. Futures di Europa e Usa in ribasso

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo recupera sul finale di contrattazioni e conclude la seduta con il segno più, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa, con gli investitori che concentrano l’attenzione sulla imminente stagione delle trimestrali. L’indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,35%, a quota 27.395,01, e un guadagno di 95 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 130,40, e sull’euro a 142,10. La piazza asiatica aveva aperto la terza seduta settimanale all’insegna di un calo dello 0,42 per cento.

I futures azionari statunitensi ed europei sono scesi mercoledì, mentre i titoli asiatici hanno messo a segno piccoli guadagni a causa del sentimento negativo degli investitori in seguito a risultati societari contrastanti. I contratti per il Nasdaq 100 sono scesi dello 0,7% dopo un leggero calo dell’indice sottostante martedì, con un rallentamento delle prospettive di vendita per l’attività di cloud-computing di Microsoft che ha dato il via alle contrattazioni asiatiche. Anche i futures per i benchmark S&P 500 ed Euro Stoxx 50 sono scesi.



Nella giornata di martedì i mercati azionari europei hanno finito per muoversi in maniera prudente, chiudendo non lontani dai valori della vigilia. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in leggero progresso dello 0,24%, Francoforte a -0,03% e Parigi a +0,25%. L’incertezza di Wall Street, dove l’indice S&P ha chiuso anch’esso quasi ancorato alla parità (-0,07%) in attesa dei dati di Microsoft non ha certo aiutato gli investitori a prendere posizione.

L’attesa, in entrambi casi è per le riunioni di politica monetaria di Federal Reserve e Bce programmate in serie nei primi due giorni di febbraio. Sul fronte europeo la giornata di ieri è stata contrassegnata dalle indicazioni ambivalenti provenienti dagli indici Pmi dell’Eurozona, che segnalano da una parte la possibilità di una frenata limitata per l’economia, ma dall’altra prezzi che potrebbero restare elevati a lungo. Condizioni queste che rendono quasi certa una stretta da 50 punti base per l’Eurotower giovedì 2 febbraio e per un atteggiamento probabilmente ancora aggressivo nell’appuntamento di metà marzo.

Nonostante questa sensazione (che dichiarazioni più moderate rese ieri da una «colomba» del Consiglio Bce quale Fabio Panetta faticano a cancellare) i rendimenti dei titoli di Stato sono tornati a scendere, con il BTp decennale al 3,92% a distanza di 176 punti base dal Bund con pari scadenza.