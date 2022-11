Le Borse europee navigano a vista in attesa di Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee navigano a vista nell'ultima seduta della settimana in attesa di indicazioni da Wall Street, che dopo essere rimasta chiusa giovedì per il Giorno del Ringraziamento si prepara a riaprire solamente per metà giornata. Mentre il Black Friday segna l'avvio della stagione dello shopping natalizio, l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'andamento dell'inflazione e sulle mosse delle banche centrali: se la Fed ha segnalato in prospettiva un rallentamento della stretta di politica monetaria, la Bce al momento ha confermato il suo percorso anche se secondo il vice presidente Luis de Guindos il picco dei prezzi è ormai vicino. Il FTSE MIB di Piazza Affari si muove così non lontano dalla parità insieme agli altri principali indici del Vecchio Continente.

Sul fronte macroeconomico, intanto, il Pil tedesco è cresciuto dello 0,4% congiunturale nel terzo trimestre e dell'1,3% tendenziale, oltre le stime che lo vedevano rispettivamente in aumento dello 0,3% e dell'1,2 per cento.

Spread in lieve rialzo ma resta vicino ai minimi

Sull'obbligazionario, è in lieve rialzo lo spread BTp/Bund che si mantiene comunque vicino ai minimi dallo scorso aprile sul secondario dei titoli di Stato Mts che in apertura registra vendite sui bond dell'Eurozona dopo il rally di giovedì. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 184 punti base, dai 182 punti del closing di giovedì. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio si attesta al 3,73% dal 3,67% del closing della vigilia che segnava un minimo dallo scorso agosto.



Sul mercato valutario, l'euro rimane forte a 1,0410 da 1,0403 giovedì in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 144,53 yen (da 144,05), mentre il rapporto dollaro/yen è a 138,83 (138,44). In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future gennaio sul Wti sale dello 0,53% a 78,49 dollari al barile e la stessa consegna sul Brent guadagna lo 0,35% a 85,64 dollari. In attesa di novità concrete sul price cap europeo, il prezzo del gas naturale ad Amsterdam sale dell'1,2% a 125,2 euro per megawattora.