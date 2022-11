Borse, Europa cauta guarda a Midterm e inflazione Usa. Milano sale con Banco Bpm e Iveco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee deboli in un quadro complessivamente poco movimentato per i mercati finanziari globali complice un esito finora non chiaro delle elezioni americane di metà mandato: il partito Democratico del presidente Biden sembra aver evitato la netta sconfitta che ci si aspettava alla vigilia. L'attenzione degli operatori è già proiettata verso i dati sull'inflazione americana di ottobre che saranno diffusi giovedì pomeriggio. In Cina, intanto, i prezzi al consumo sono cresciuti meno delle attese nel mese di ottobre (+2,1% annuo a fronte di attese di +2,5%) mentre i prezzi alla produzione sono calati dell'1,3% annuo dopo il +0,9% (-1,4% le previsioni), dati che sembrano indicare un'economia non ancora in fase di rilancio tra le permanenti restrizioni contro la ripresa del Covid-19. Sull'azionario europeo, ancora focus sulle trimestrali di numerose big. A Piazza Affari ilFTSE MIB è sotto la parità nonostante lo scatto di Banco Bpm e Iveco grazie ai risultati di bilancio migliori delle previsioni.

Sul mercato valutario, situazione stabile per il dollaro in attesa dei risultati elettorali e dei dati sui prezzi al consumi: il cambio euro/dollaro resta a 1,0066. Petrolio appena sotto la parità, con focus sulla domanda cinese alla luce dei lockdown anti Covid e sull'aumento delle scorte americane. Il Brent gennaio è a 95,28 dollari al barile (-0,08%) e il Wti dicembre a 88,68 dollari al barile (-0,26%). Ad Amsterdam gas in calo del 4% a 113 euro al megawattora. In leggero calo le principali criptovalute dopo la turbolenza degli ultimi giorni relativa alla piattaforma Ftx che ora sarà acquistata



Tokyo arretra dopo i massimi, Nikkei -0,6%

La Borsa di Tokyo, intanto, arretra dai massimi in due mesi e conclude la seduta in ribasso, nonostante il rialzo degli indici azionari Usa, con l’attenzione degli investitori che si concentra sulle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,56% a quota 27.716,43, e una perdita di 155 punti.