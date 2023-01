Borse Ue caute in attesa della Fed. Le banche sostengono Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono all'insegna della cautela le Borse europee, con il mercato che preferisce non prendere posizione e si concentra sulla riunione della Federal Reserve (decisione attesa domani) e della Bce (giovedì). L'attenzione è anche concentrata sulle trimestrali e sulla raffica di dati macro che possono dare indicazioni su come proseguiranno le politiche monetarie delle banche centrali nei prossimi mesi.

Sono poi arrivate le nuove stime dell'Fmi, che ha migliorato le previsioni del 2023 ma ha messo in guardia sul rallentamento della crescita. In calo al 6,6% la stima per l'inflazione globale nel 2023.

Sulla scia della debolezza di Wall Street (il Nasdaq ha registrato la peggior seduta dal dicembre scorso) e dell'Asia, scendono di misura il CAC 40 di Parigi, dopo i dati sull'inflazione di gennaio (+0,4% nel mese e in accelerata a +6% su anno), il DAX 40 di Francoforte, dopo il calo del 5,3% delle vendite al dettaglio di dicembre e il -1,6% dei prezzi all'importazione, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. Regge invece il FTSE MIB di Milano, che si mantiene in territorio positivo grazie all'exploit di Unicredit, che in avvio non riusciva a fare prezzo e poi ha accelerato fino a un guadagno di quasi otto punti dopo avere chiuso il miglior esercizio da un decennio.



Fmi: outlook 2023 meno cupo, alza stime Italia

La battaglia contro l'inflazione comincia a dare i suoi frutti, ma le Banche centrali devono proseguire con il loro lavoro. Lo ha detto il Fondo monetario internazionale, che ha alzato le stime per l'Italia. «L'economia globale è destinata a rallentare quest'anno, prima di rimbalzare il prossimo anno. La crescita resterà debole secondo gli standard storici, a causa della battaglia contro l'inflazione e della guerra russa in Ucraina». Per il Fondo, comunque, «l'outlook è meno cupo che in ottobre». La crescita economica «si è dimostrata sorprendentemente resiliente nel terzo trimestre dello scorso anno, con forti mercati del lavoro, dati robusti sui consumi delle famiglie e sugli investimenti aziendali e un adattamento alla crisi energetica in Europa migliore del previsto».

Per quanto riguarda l'Italia, il Fmi ha rivisto al rialzo le stime del 2022 e la previsione per il 2023. Per lo scorso anno stima rivista dal 3,2% al 3,9%; per l'anno appena iniziato, il Fondo prevede ora una crescita dello 0,6%, contro una contrazione dello 0,2% prevista a ottobre. E' quanto si legge nell'aggiornamento trimestrale del World Economic Outlook, appena pubblicato. Per il 2024, attesa una crescita dello 0,9%, un dato rivisto in ribasso di 0,4 punti percentuali rispetto a ottobre.

Exploit Unicredit dopo i conti record, focus sulle banche

Sull'azionario, occhi puntati alle trimestrali: Unicredit ha chiuso il 2022 con un utile a +48% a 5,2 miliardi, archiviando «il miglior esercizio da un decennio» e ha alzato il payout del 40%. In rally il titolo in avvio: non ha fatto prezzo in apertura ed è poi entrato in rialzo di quasi otto punti. Acquisti su tutto il comparto bancario con Banco Bpm e Finecobank tra le migliori del Ftse Mib, seguite da Banca Pop Er e Intesa Sanpaolo. In coda Ferrari e Leonardo - Finmeccanica. Sopra le stime anche i numeri di Ubs che ha chiuso il trimestre con un utile netto a 1,65 mld dollari (+23%).

Spread cala a 186 punti, rendimento giù al 4,12%

Andamento positivo per il mercato del reddito fisso sovrano scambiato sul secondario telematico Mts. In evidenza i BTp che guadagnano terreno con maggiore decisione rispetto agli altri titoli 'core' dell'eurozona con la conseguenza che lo spread con i Bund si riduce. Il differenziale di rendimento tra il Bund decennale e il decennale italiano benchmark (Isin IT0005494239) è indicato a 186 punti base dai 188 punti base del finale della vigilia. Il rendimento del decennale italiano cala al 4,12% rispetto a un'ultima indicazione del 4,18% lunedì sera.