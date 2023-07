Borse, Tokyo apre in rialzo (+0,99%) mentre Hong Kong in calo (-0,99%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo, sulla scia dei guadagni di ieri a Wall Street. Nei primi scambi l’indice Nikkei è salito di 322,87 punti (+0,99%), a quota 32.816,76. La Borsa di Hong Kong, invece, ha aperto oggi in calo, estendendo le perdite di ieri. Nei primi scambi l’indice Hang Seng è sceso di 189,13 punti (-0,99%), a quota 18.826,59. L’indice Composite di Shanghai ha perso nelle prime battute 2,81 punti (-0,09%), mentre quello di Shenzhen è sceso dello 0,12%.

La giornata di martedì si è sviluppata sulla falsariga delle precedenti, con movimenti sempre piuttosto cauti fra gli investitori in attesa degli appuntamenti clou della prossima settimana con le decisioni della banche centrali. A Piazza Affari , il FTSE MIB ha accelerato soltanto nel pomeriggio per terminare in rialzo dello 0,34%, del tutto in linea con Parigi (+0,38%) e Francoforte (+0,35%). Andamento positivo in apertura anche per Wall Street, dove continuano a tenere banco le trimestrali degli istituti di credito, con Bank of America e Morgan Stanley che hanno battuto le attese degli analisti.

Sul versante macroeconomico l’attenzione sarà oggi puntata verso i dati sull’inflazione definitiva di giugno di Gran Bretagna e soprattutto Eurozona . Acea presenta inoltre i dati relativi al mese di giugno sulle immatricolazioni di autovetture in Europa, mentre nel pomeriggio negli Stati Uniti ci sarà spazio per le cifre sui nuovi cantieri residenziali e sulle licenze edilizie di giugno.

In tema di dati di bilancio relativi al secondo trimestre del 2023 le banche Usa lasceranno progressivamente spazio alle società industriali, prima fra tutte Alcoa (oltre a United Airlines) che tradizionalmente apre le danze per il settore.