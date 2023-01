Borse, a Tokyo chiusura in aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in rialzo, con gli acquisti che si concentrano sul settore della tecnologia, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, e le indicazioni di una possibile pausa alla stretta monetaria della Federal Reserve americana. L’indice di riferimento Nikkei segna un progresso dell’1,46%, a quota 27.299,19, aggiungendo quasi 400 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro, a un livello di 130,10, e sull’euro a 141,50. Cresce l’attesa per le decisioni della banche centrali, a partire dalla Bce che si riunirà il 2 febbario. E i mercati, in questa trepidante attesa, guardano ogni singolo dato economico come un indizio per capire cosa Fed e Bce faranno.

I titoli australiani sono avanzati di circa lo 0,4%, mentre molti altri mercati della regione sono rimasti chiusi per le celebrazioni del Capodanno cinse. Le azioni neozelandesi hanno registrato un lieve rialzo, in quanto gli investitori hanno continuato a guardare con favore al nuovo primo ministro Chris Hipkins, che si è impegnato a dare priorità all’economia.

Occhi sulle banche centrali

Dopo un inizio d’anno che ha avvantaggiato di molto le Borse europee a discapito di quelle statunitensi, nelle ultime sedute si è assistito a una lieve inversione di tendenza. Questo perché il mercato prezza sempre più una Fed cauta e - allo stesso tempo - una Bce più aggressiva. Se nelle scorse settimane si era diffusa la speranza anche in Europa che - grazie al calo del prezzo del gas e delle aspettative di inflazione - la Bce potesse diventare più morbida e alzare i tassi un po’ meno del previsto, le ultime prese di posizione dei vari membri della Bce hanno annichilito queste speranze. Da ultimo, anche le dichiarazioni - ancora una volta dure - della presidentessa Christine Lagarde di lunedì sera. Morale: il mercato sconta al 100% un rialzo dei tassi di 50 punti base il 2 febbraio, e un secondo rialzo da 50 a marzo con una probabilità implicita nei prezzi dei futures del 70%.

Opposta la situazione oltreoceano. Qui il mercato sconta un mini-rialzo da 25 punti base settimana prossima da parte della Fed e poi inizia ad assegnare una minima probabilità (per ora del 15% circa) che già a marzo si fermi. Se in Europa si teme una Bce “falco”, insomma, in Usa si inizia a sperare in una Fed più “colomba”. Questo può spiegare in parte la ripresa - lunedì - di Wall Street rispetto alle Borse europee. Vedremo se questo trend verrà confermato.

Gli avvenimenti di oggi

I mercati guardano ancora ai dati macroeconomici in calendario per valutare lo stato di salute dell’economia e ai risultati del quarto trimestre delle società quotate. Sul fronte macro, i dati principali in agenda sono gli indici Pmi in arrivo da Giappone, Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti. Dagli Usa sono attesi anche i risultati societari, per esempio da big del listino come General Electric, Johnson & Johnson, Halliburton, Lockheed Martin e Microsoft tra gli altri.