Borse, Europa in recupero punta su frenata della stretta Bce. Wall Street contrastata

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Inversione di rotta per le Borse europee che hanno toccato i massimi di giornata dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg sulla possibilità che la Banca centrale europea stia iniziando a considerare un rallentamento del rialzo dei tassi. L'Europa, che si è mossa cauta per tutta la seduta sui timori legati al rallentamento dell'economia cinese, cresciuta nel 2022 al ritmo più lento da 40 anni, ha così visto gli indici passare in terreno positivo. A Milano il FTSE MIB si muove sopra la parità, dopo essere tornato sopra la soglia dei 26mila punti. Tra i principali titoli di Piazza Affari, gli acquisti premiano Leonardo - Finmeccanica, Telecom Italia e Tenaris, mentre resta indietro Finecobank. Deboli gli indici a Wall Street dopo che Goldman Sachs ha annunciato risultati trimestrali inferiori alle previsioni. Il Dow Jones è in netto calo mentre S&P500 e Nasdaq si muovono sulla parità.

Sul fronte macro, come detto in Cina la crescita del Pil è stata nulla nel quarto trimestre e del 3% nell'intero 2022, seconda peggiore performance dagli anni '70 a causa dell'impatto delle restrizioni anti Covid. A dicembre in frenata anche la produzione industriale, in calo le vendite al dettaglio. In Europa, segnali positivi dall'inflazione tedesca nonché dall'indice Zew sulle aspettative dell'economia: l'indicatore è balzato a 16,9 punti a gennaio.



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Wall Street debole dopo nuove trimestrali banche

Debole Wall Street, dopo la nuova tornata di trimestrali delle banche Usa. Il Dow Jones è in netto calo mentre S&P500 e Nasdaq oscillano sulla parità. Goldman Sachs ha registrato utili in calo più delle attese e il titolo perde oggi a Wall Street il 6 per cento. Nel quarto trimestre, la banca ha registrato un utile di 3,32 dollari per azione, in calo del 66%, contro i 5,48 dollari attesi dagli esperti, su ricavi di 10,59 miliardi (-16%), meno dei 10,83 miliardi del consensus. L'utile per azione è stato inferiore di circa il 39% rispetto al consensus, il dato peggiore dall'ottobre 2011, secondo Refinitiv. La rivale Morgan Stanley ha invece registrato conti superiori alle attese, anche se con profitti e ricavi in calo, che stanno permettendo al titolo di guadagnare oggi oltre il 6 per cento. Intanto domani ci saranno gli interventi dei presidenti della Fed di St. Luis e di New York che potrebbero fornire indicazioni sulla politica monetaria. Sul fronte dei dati, a gennaio, l'indice Empire State - che misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York - ha registrato il livello più basso dai tempi peggiori della pandemia nel 2020, la quinta peggiore lettura da quando si è cominciato a pubblicare il report. Il dato, pubblicato oggi, è sceso a -32,9 punti, segno di una seria contrazione; tuttavia l'indice per le condizioni future è salito da 6,3 a 8, indicando una fiducia in crescita grazie soprattutto ai dati sui nuovi ordini.

Ancora bene Tim dopo uscita de Puyfontaine da cda

Tornando ai titoli del FTSE MIB, Telecom Italia è ancora in spolvero. Gli acquisti sono scattati lunedì dopo la notizia delle dimissioni del ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine dal cda di Tim, un fattore che secondo gli analisti potrebbe semplificare la trattativa con Cdp sulla rete per la cessione di NetCo. «Con l'uscita di Vivendi dal cda di Tim viene meno uno dei fattori di complessità che hanno caratterizzato le trattative sulla rete negli ultimi mesi, e questo dovrebbe riflettersi in un’accelerazione del confronto tra Cdp e Tim e fondi sulla cessione di NetCo, mentre dovrebbe perdere quota lo scenario di scissione proporzionale finora particolarmente sostenuto da Vivendi e non esente da criticità», sottolineano gli analisti di Intermonte.

Leonardo - Finmeccanica svetta: a dare il la agli acquisti i giudizi positivi degli analisti secondo cui il titolo è sottovalutato e ha ampi spazi di crescita. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il giudizio a buy dal precedente neutral e il target price a 11,7 euro con un upside del 42%.