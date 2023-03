Borse Ue in "rosso", occhi ancora sulle banche Usa. Dollaro ai minimi 1 mese su euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo lo scivolone della settimana scorsa, le Borse europee perdono ulteriormente quota, con Milano che arriva a cedere oltre un punto. Continuano a pesare le turbolenze nel sistema bancario americano, innescate dal collasso di Silicon Valley Bank, protagonista del peggiore fallimento bancario dalla crisi del 2008, e da quello di Signature Bank nel fine settimana. Non basta a sostenere il mercato l'ipotesi che la Federal Reserve, che ha già fatto sapere che tutelerà i depositi e lavorerà per evitare il rischio contagio, dovrà accantonare almeno al momento i propositi più aggressivi sui tassi di interesse. I future sui Fed Fund considerano infatti ora praticamente certa (98,2%) una stretta di soli 25 punti base al vertice di marzo e non è nemmeno del tutto escluso (1,8%) il mantenimento dello status quo.

Così gli indici europei sono in discesa, a partire dal FTSE MIB milanese. Giù anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In calo i rendimenti dei Treasury, mentre il dollaro è in netta discesa alla luce delle aspettative più accomodanti sulla Fed. Tutto questo in vista della pubblicazione del dato sull'inflazione americana, in calendario martedì.

A Milano banche colpite dalle vendite, bene Leonardo

Tra i principali titoli milanesi, le banche continuano a essere bersagliate dalle vendite, con Banca Pop Er, Banco Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo in coda al listino principale. Sul fronte opporto, Sempre tra i finanziari Nexi non riesce a trovare sostegno nel fatto che S&P Global ha alzato il rating sul debito a BB+ da BB con outlook positivo, anche grazie al processo di integrazione di Nets e Sia che sta procedendo come da attese anche in termini di realizzo delle sinergie promesse. Leonardo - Finmeccanica continua invece a beneficiare dell'effetto della pubblicazione dei conti 2022.

Euro torna sopra 1,07 dollari, a livelli metà febbraio

Dopo il rafforzamento della precedente ottava, il dollaro torna a indebolirsi sulle principali valute. Il biglietto verde è arrivato a perdere anche l'1% sulle principali valute, in scia al collasso di Silicon Valley Bank e della newyorkese Signature Bank. Le tensioni sul mercato finanziario americano alimentano i timori di un possibile "rischio contagio" e innescano vendite sugli asset americani, mettendo sotto pressione anche il dollaro. Così la moneta unica torna sopra quota 1,07 dollari, ai livelli di metà febbraio, e passa di mano a 1,0722 (1,0586 alla chiusura di venerdì), mentre l'euro/yen è a 144,237 (da 144,7). Il dollaro/yen è a 134,448, mentre il cross sterlina/dollaro è a 1,211.

Criptovalute su con azioni Fed su Svb, bitcoin sopra 22.000 $

Bitcoin, che torna sopra quota 22.000 dollari, e le altre principali criptovalute viaggiano a passo rapido, dopo che le autorità americane, Federal Reserve in testa, hanno annunciato piani per limitare le ricadute del collasso di Silicon Valley Bank (Svb), per altro fortemente collegata alle criptovalute. Nel weekend anche un altro istituto, la newyorkese Signature Bank, è fallita. Così bitcoin sale del 10,32% a 22.471 dollari, ethereum cresce del 10,3% a 1.610 dollari, Bnb del 10,1% a 303,9 dollari. Tra l'altro, Circle, società attiva nel settore delle valute digitali e in particolare delle stablecoin, ha rassicurato gli investitori sulla stabilità delle proprie attività. "Le operazioni di Circle proseguono regolarmente, comprese quelle più recenti di regolamento tramite la nostra nuova partnership con Cross River Bank", ha detto il Ceo Jeremy Allaire.

Spread stabile a 183 punti, decennale cala a 4,27%

Andamento piatto per i corsi del reddito fisso scambiati sul secondario telematico Mts. I BTp cedono leggermente terreno ma lo spread con i Bund resta sui livelli di venerdì. Il mercato del reddito fisso non sembra reagire per ora alla crisi bancaria scatenatasi nel fine settimana negli Stati Uniti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è a 183 punti base, stesso livello del finale della scorsa settimana. In flessione il rendimento del BTp decennale che viene indicato al 4,27% (4,32% ultimo riferimento di venerdì).