Europa in rosso aspettando verbali Fed e inflazione Usa. Milano maglia nera con le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Un'altra seduta debole per le Borse europee, con Milano maglia nera zavorrata dai bancari, mentre si guarda al "totoministri" per la formazione del nuovo Governo. L'attenzione degli investitori è concentrata sul cruciale dato sull'inflazione americana, che arriverà giovedì 13 ottobre, e sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, attesi mercoledì, che potranno dare indicazioni importanti sulle prossime mosse della Banca centrale americana, che probabilmente proseguirà con una strategia molto aggressiva. Intanto, l'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia, con i missili di Mosca che sono caduti a pochi passi dai palazzi del Governo di Kiev e il nuovo attacco a Zaporizhzhia nella notte, non sembra scuotere i mercati. Preoccupa invece il rischio recessione, che appare sempre più concreto, come hanno segnalato anche il Fmi, la Banca mondiale e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, secondo il quale non è possibile escludere una contrazione del Pil nell'Eurozona nel 2023. Si muovono così sotto la parità le parità i principali indici del Vecchio Continente, a Milano il FTSE MIB, a Parigi il CAC 40, a Francoforte il DAX 30 e ad Amsterdam l'AEX .

A Milano in calo le banche, resiste Recordati

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari quasi tutto il Ftse Mib è in territorio negativo, con Recordati unica in aumento e gli altri titoli del comparto farmaceutico-sanitario che oscillano sulla parità (Amplifon e Diasorin). Si muovono n coda al segmento principale le banche (Banco Bpm, Banca Pop Er, Unicredit e Intesa Sanpaolo), Interpump Group e le utility, mentre si susseguono indiscrezioni e smentite sull'apertura della Germania a nuovo debito Ue per contrastare la crisi gas.

BoE estenderà acquisti titoli a bond indicizzati per stabilità

La Banca d'Inghilterra ha annunciato che estenderà gli acquisti di debito britannico alle obbligazioni indicizzate, per garantire stabilità finanziaria ai mercati sprofondati in turbolenze dal vasto pacchetto di misure di bilancio del governo di Liz Truss. L'istituto monetario aveva lanciato il 28 settembre un programma per riacquistare buoni del Tesoro a lungo termine fino a 65 miliardi di sterline e ieri aveva già aumentato l'entità massima dei riacquisti giornalieri fino a 10 miliardi di sterline, tra le altre misure.

Euro e petrolio in calo, gas in rialzo

Sul valutario, l'euro si indebolisce ulteriormente sul biglietto verde e passa di mano a 0,968 dollari (0,9797 ieri in chiusura). Vale anche 141,177 yen (da 141,92). Il cambio dollaro/yen è a 145,829. In discesa il petrolio, con i future del Wti novembre che cedono lo 0,38% a 90,78 dollari al barile e quelli del Brent dicembre che perdono lo 0,26% a 95,91 dollari. Nella prima parte della seduta, i contratti del gas scambiati ad Amsterdam salgono del 2,1% a 157,5 euro al megawattora, dopo l'avvio in calo del 2% a 151 euro.

Spread sale a 240 punti, rendimento al 4,72%



Avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il benchmark decennale BTp (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco segna 240 punti base dai 232 di ieri. Rendimento al 4,72% dal 4,64% della vigilia.