Europa in calo con occhi su banche centrali. A Milano pesa stacco cedole dei «big»

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Al ritorno da una settimana positiva che ha migliorato la performance messa a segno da inizio novembre (+8,9% il Ftse Mib), le Borse europee invertono la tendenza e viaggiano in calo. Piazza Affari, che nella serata di venerdì ha incassato la conferma del rating da parte di Fitch ("BBB" con outlook stabile), vede il FTSE MIB in discesa, penalizzato dallo stacco cedola di varie "big". Il peso sul listino principale è di -0,68%, quindi, senza questo, l'indice sarebbe poco sotto la parità. Tutto questo in attesa che il Governo presenti la nuova legge di bilancio da circa 30 miliardi, con focus sul caro-bollette e gli aiuti a imprese e famiglie (il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 20.30)

Nel resto del Vecchio Continente la situazione non è molto diversa, con i timori per l'economia, le mosse delle banche centrali (in settimana in arrivo i verbali della Fed e della Bce) e le tensioni geopolitiche in Ucraina sempre in primo piano. Così il CAC 40 di Parigi è in calo, così come il DAX 40 di Francoforte, dopo il primo calo dei prezzi alla produzione da maggio 2020 , il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. In discesa anche i future di Wall Street. Alla Borsa americana la settimana si preannuncia fiacca, con scambi «festivi» vista la pausa di giovedì per il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento (venerdì Wall Street sarà aperta solo mezza giornata).

Attesa per i verbali della Fed e della Bce

Gli investitori, però, guardano alla pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, che a ottobre ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, portandoli nella fascia tra il 3,75% e il 4%: le minute potrebbero rivelare quanto i Governatori Usa siano determinati a portare i tassi anche fino al 7%, come dichiarato nei giorni scorsi da James Bullard, il falco a capo della sede Fed di St Louis. Giovedì, inoltre, saranno pubblicate le minute della Banca centrale europea. Anche la Presidente Christine Lagarde ha ribadito la necessità di levare i tassi contro l’inflazione, ma ha pure messo l’accento sui rischi di recessione. I tassi Ue ora sono al 2%.



Stacco cedole tiene banco a Milano, cala Saipem

Per quanto riguarda i titoli, lo stacco cedole pesa sull'andamento di Banca Mediolanum, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris e Terna. Al di là di questi, da segnalare il ribasso di Saipem e Moncler, che, come il resto del comparto del lusso europeo, risente delle possibili nuove restrizioni in arrivo in Cina. Pochi e poco marcati i rialzi, con Banco Bpm e Pirelli & C in cima al listino principale. Inoltre, la commessa da circa 150 milioni di euro che Prysmian si è aggiudicata in Grecia piace agli analisti e il titolo, con un rialzo oltre il punto percentuale, si porta in cima al Ftse Mib.

Spread in leggero rialzo, resta sotto 190 punti

La seduta dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts vede un indebolimento dei corsi dei BTp decennali e una marginale risalita dello spread con i Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 188 punti, da un'ultima posizione di venerdì scorso a 187 punti base. In lieve risalita, per effetto del calo dei corsi, i rendimenti dei titoli italiani. Il decennale benchmark rende in avvio il 3,91% (3,88% al closing di venerdì).