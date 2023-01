Borse, Tokyo chiude in rialzo la prima seduta settimanale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che anticipano un possibile rallentamento della stretta monetaria da parte della Federal Reserve, e in attesa dell’inizio della stagione delle trimestrali societarie. L’indice Nikkei avanza dell’1,33%, a quota 26.906,04, mettendo a segno un guadagno di 352 punti con gli acquisti che si concentrano sul settore tecnologico. Sul fronte delle valute lo yen perde terreno a 129,90 sul dollaro, e sull’euro a 141,40. Le azioni sono in rialzo in Asia, insomma, per quanto la maggior parte dei mercati sia chiusa per le festività del Capodanno cinese.

Tokyo e Sydney hanno seguito il rally di venerdì dei titoli tecnologici che hanno contrastato le preoccupazioni per l’indebolimento dell’economia statunitense. L’S&P 500 è salito dell’1,9%, ma ha comunque chiuso con una perdita settimanale. Il Nasdaq ha guadagnato il 2,7% e il Dow l’1%. I titoli del settore tecnologico e dei servizi di comunicazione hanno contribuito in larga misura ai guadagni, in quanto gli investitori hanno accolto con favore l’ennesima impennata trimestrale degli abbonati a Netflix. Diversi rapporti sull’economia statunitense sono risultati più deboli del previsto, mentre il peso dei rialzi dei tassi di interesse effettuati dalla Federal Reserve lo scorso anno comincia a dare i suoi frutti.

Gli appuntamenti

L’agenda macroeconomica prevede la diffusione della fiducia dei consumatori europei, ma l’attenzione degli investitori è concentrata sulla rilevazione dell’inflazione Usa Pce di venerdì prossimo. L’andamento dell’indice Pce è osservato dal mercato, perché il paniere è sbilanciato sui beni e servizi di consumo ed è un indicatore monitorato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Il Pce, dunque, Potrà dare conferma del calo del carovita statunitense, che ora procede a un ritmo inferiore al 6% (contro il 9,6% in Europa e l’11,6% in Italia).

Cosa è successo nell’ultima settimana

La scorsa settimana ha mostrato un primo cedimento dei listini europei: negli Stati Uniti per i timori di recessione segnalata sia nel settore della manifattura, sia in quello dei servizi e, soprattutto, in quello immobiliare; in Europa per la determinazione della Banca centrale europea ad alzare i tassi di interesse confermata dalla Presidente Christine Lagarde al forum di Davos, che ha disilluso la fiducia degli operatori nell’allentamento della stretta monetaria.

Il FTSE MIB di Piazza Affari ha chiuso piatto sul venerdì precedente a (-0,03%), il DAX 30 di Francoforte a -0.4%, il CAC 40 di Parigi a -0,5%. Il Ftse 100 di Londra, invece, ha perso lo 0,9%