Borse giù dopo minacce Usa-Iran e dati Cina. Corrono oro e greggio

In parallelo alla volatilità dei mercati, l'attenzione è alla corsa ai beni rifugio, a partire dall'oro, in deciso rialzo nell'ultima seduta (+1,79% a 1.548,61 dollari l'oncia, dopo avere toccato 1.550,49 dollari). E anche oggi la tendenza pare consolidarsi: l'oro scambia a 1.574 dollari e si avvicina ai prezzi massimi da 7 anni a questa parte, con il salire della tensione tra Usa e Ira e, per estensione all'area del Medio Oriente. Intanto il palladio ha raggiunto il record di 2000 dollari per oncia (2020,18), livello mai toccato prima.



A Piazza Affari ancora denaro sui petroliferi visto l'ulteriore allungo del greggio: salgono Eni, Tenaris, Saipem. Tiene Leonardo, già positiva venerdì: i broker guardano al possibile incremento del budget per le spese della difesa da parte degli Usa. In calo di oltre un punto percentuale Atlantia: venerdì sera l'agenzia Moody's, a seguito dell'approvazione del decreto Milleproroghe da parte del Governo italiano contenente modifiche alle norme in materia di revoca delle concessioni, ha abbassato il rating sulla holding e sulle controllate Adr e Aspi ponendoli anche sotto revisione per un ulteriore downgrade. Vendite più consistenti su molti titoli industriali a cominciare da StMicroelectronics, Prysmian e Fca. Giù anche le banche con Unicredit più penalizzata.

Sterlina in risalita dopo il dato sul settore servizi in Uk

Sul mercato valutario, allungo della sterlina favorito dal miglioramento dell'attività dei servizi segnalato dall'indice Pmi realizzato presso i responsabili acquisti delle grandi aziende: il cambio sterlina/dollaro sale a 1,3150 mentre sono necessari 0,8513 pound per un euro. Anche l'euro si sta rafforzando e sfiora gli 1,12 dollari: anche in questo caso il movimento si è accentuato dopo la pubblicazione degli indici di dicembre sull'attività economica dei servizi nell'eurozona.

