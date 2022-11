Borse, Tokyo in calo, attesa per Fed e inflazione Ue. Fmi: nubi sulle stime di crescita della Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo una seduta incolore martedì, oggi qualche brivido potrebbe arrivare da alcuni eventi molto attesi. Da un lato il discorso che il presidente della Fed, Jerome Powell, pronuncerà nel pomeriggio. Dall’altro i dati sull’inflazione dell’Eurozona (ore 11), dell’Italia e della Francia.

Intanto la Borsa di Tokyo ha concluso gli scambi in calo, appesantita dalla correzione del listino tecnologico del Nasdaq, in calo per tre giorni consecutivi, e in attesa di maggiori ragguagli sul fronte macroeconomico dal discorso atteso oggi del presidente della Federal Reserve. L’indice di riferimento Nikkei registra una flessione dello 0,21%, a quota 27.968,99, con una perdita di 58 punti. Sul mercato valutario lo yen avanza sul dollaro a 138,50, e sull’euro a 143,40.

La giornata è segnata anche dai dubbi e dai rischi sulle stime di crescita della Cina. Lo ha detto la numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva, la quale a Berlino ha affermato che «il Fmi potrebbe anche dover rivedere al ribasso le stime» sul Pil di Pechino. Georgiova ha ricordato che il Fondo prevede un 3,2% per l’anno in corso, e un 4,4 per il prossimo. «E il 3,2 per la Cina non è una performance forte», ha aggiunto.

Inflazione in calo?

Martedì i mercati hanno accolto con favore (anche se tiepido nelle quotazioni) il calo dell’inflazione in Germania e Spagna. Oggi, come detto, arrivano i dati di Francia, Italia e soprattutto dell’Eurozona. Le aspettative sono di un ridimensionamento del caro-vita anche oggi: se così fosse, i mercati potrebbero iniziare a sperare in un rallentamento di passo nei rialzi dei tassi da parte della Banca centrale europea.

La reazione delle banche centrali

Gli occhi oggi sono per il discorso del presidente della Fed Usa, Jerome Powell. Il mercato cerca di capire se la Fed rallenterà i rialzi dei tassi: attualmente non è più atteso un rialzo da 75 punti base a dicembre, ma solo di 50. Ma l’interrogativo principale riguarda il 2023: fin dove spingerà la Fed il costo del denaro? In questi ultimi giorni alcuni membri del consiglio della banca centrale Usa hanno fatto intendere che la Fed continuerà ad alzare i tassi, perché se anche l’inflazione sta un po’ rallentando resta tremendamente elevata. Oggi il mercato aspetta di capire dal presidente Powell se questa impostazione sarà confermata.