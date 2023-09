Borse, Tokyo cauta mentre il Giappone va al rimpasto di governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo avvia la seduta all’insegna della cautela, seguendo la frenata degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa di maggiori indicazioni dall’inflazione Usa. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,10% a quota 32.742,29, e una perdita di 34 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 147,10, e a 158,30 sull’euro.

Si tratta di una giornata intensa per il Sol Levante, soprattutto per quanto riguarda le notizie politiche: il primo ministro Fumio Kishida manterrà i suoi ministri delle Finanze e dell'Economia e aggiungerà altre donne al suo gabinetto in una operazione di rimpasto, secondo quanto riportato da diversi media. Kishida manterrà il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki e il ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria Yasutoshi Nishimura. Sarà poi nominato un nuovo ministro per il rilancio dell’economia, Yoshitaka Shindo, che potrebbe indicare la posizione del governo in materia di bilancio.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo: l’indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,58%, portandosi a 18.131,10 punti. Le piazze cinesi aprono gli scambi poco mosse: l’indice Composite segna in avvio un rialzo di 0,71 punti, attestandosi a quota 3.137,77, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,22%, scivolando a 1.946,99 punti.