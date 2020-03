Futures Usa non trascinano le Borse europee, a Milano giù le banche dopo stop dividendi Listini ancora sotto pressione per l’invito della Bce alle banche a congelare i dividendi e per le divisioni sugli eurobond. Tonfo del petrolio con il Brent ai minimi dal 2002 e il Wti sotto i 20 $. A Piazza Affari vendite a pioggia su tutti i titoli bancari. Spread poco sotto i 200 punti di Enrico Miele e Cheo Condina

Borse europee in rosso a metà seduta messe sotto pressione dall'invito della Bce alle banche a congelare i dividendi per concentrarsi sul sostegno all’economia piagata dal coronavirus. Mentre il petrolio crolla ai minimi dal 2002, a pesare sui listini in questo lunedì 30 marzo è anche la mancanza di un accordo sugli eurobond tra i Paesi del Vecchio Continente unita alla continua espansione del contagio in Usa, dove il presidente Donald Trump ha annunciato il prolungamento del lockdown fino (almeno) a fine aprile. Nessuna effetto positivo sui mercati neanche dalle manovre espansive della banca centrale cinese - che ha tagliato il tasso repo a sette giorni al 2,2%, minimo degli ultimi cinque anni - con le Borse asiatiche che hanno lo stesso perso terreno.

I mercati sono ripartiti così dopo una settimana – quella archiviata il 27 marzo – che sarà ricordata per uno dei più grandi rimbalzi di sempre per Wall Street (+13%). Ma i timori del virus continuano a frenare gli investitori e ora si attende la reazione dei listini Usa - dove i futures sono volatili ma positivi - dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che le misure di restrizione dureranno fino a fine aprile (anziché al 12). Sfuma così la previsione iniziale della Casa Bianca di un ritorno alla normalità già intorno a Pasqua. In Europa, almeno sul fronte politico, la divisioni restano: «Una condivisione del debito non passerà mai ma si può trovare un accordo» ha dichiarato al proposito il commissario Ue Paolo Gentiloni. Intanto si moltiplicano i segnali negativi sulle prospettive macro dell'economia: a marzo nella zona euro l'indice della Commissione Ue che misura la fiducia nell'economia ha registrato il calo mensile più forte dal 1985.

A Piazza Affari il "caso" dividendi

A Piazza Affari in primo piano il caso dei dividendi bancari dopo la raccomandazione espressa dalla Bce di rinviarne la distribuzione delle cedole e di non procedere al buyback almeno fino a ottobre, utilizzando gli utili per sostenere l'economia colpita dalla pandemia. In pesante rosso ci sono così Unicredit, Banca Mediolanum e Banca Generali che hanno già comunicato il rinvio mentre Intesa Sanpaolo ne discuterà domani in cda. Vendite anche su Mediobanca. In cima al listino, invece, ancora Diasorin, oltre a Italgas (entrambi in rialzo oltre il 2%), oltre a St. Fuori dal listino principale sale la Juve dopo il taglio agli stipendi dei calciatori per i prossimi mesi che genererà un beneficio di 90 milioni al club.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

La paura del Covid-19 sui mercati

La seduta è priva di dati macro di rilievo ma gli investitori sono in attesa di notizie sia dall’Europa - sul dibattito in corso in merito alle misure da adottare per aiutare gli Stati a trovare i fondi necessari per dare liquidità alle imprese e alle famiglie dopo che la Bce ha assicurato quella sul mercato obbligazionario lanciando un Qe illimitato - sia dagli Stati Uniti, che ormai sono diventati l’epicentro mondiale della pandemia con il maggior numero mondiale di contagi e un sistema sanitario profondamente diverso rispetto a quello dei Paesi europei.

Petrolio a picco, Brent ai minimi dal 2002

Prosegue senza sosta la discesa del petrolio colpito sia dal crollo delle domanda a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia che dalle tensioni tra i Paesi produttori. Il future di maggio del Wti, che nella notte è sceso sotto la soglia psicologica dei 20 dollari al barile, ai minimi dal 2002, adesso è in leggera risalita a 20,6 dollari (-4,8%). Tonfo anche del Brent che sempre sui contratti per maggio è scambiato a 23,5 dollari (-5,5%), a minimi da 18 anni. Ad abbassare le quotazioni anche la “guerra dei prezzi” con l’Arabia Saudita che ha negato colloqui con la Russia per cercare di stabilizzare il mercato, nonostante l’insistenza degli Stati Uniti.