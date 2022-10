Borse caute nella settimana della Fed. A Piazza Affari guida UniCredit

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'ottimismo sulla stagione delle trimestrali, nonché l'attesa per le decisioni della Fed sui tassi di interesse, continuano a sostenere i mercati azionari europei, positivi in scia alla performance di Wall Street venerdì, ignorando la debolezza dei listini cinesi. Gli indici della Repubblica Popolare risentono ancora delle conseguenze del Congresso del Partito comunista e dei lockdown introdotti per raggiungere l'obiettivo zero Covid perseguita dal governo. Sul fronte della politica monetaria, gli investitori si attendono che mercoledì la Fed annunci un nuovo rialzo di 75 punti base dei tassi, potenzialmente segnalando un rallentamento della stretta nei prossimi mesi. A Piazza Affari il FTSE MIB è così sopra la parità, trainato da Unicredit, che ha alzato la stima 2022 sul margine di interesse in seguito alle modifiche messe in atto dalla Bce sulle aste Tltro, e Davide Campari, che ha comunicato l'acquisizione del 70% di Wilderness Trail Distillery per 420 milioni di dollari.

Sul mercato valutario, l’euro vale 0,9929 dollari (0,9940 dollari venerdì). La divisa è inoltre scambiata a 146,13 yen (146,68), mentre il dollaro-yen si attesta a 148 (147,5). Il petrolio è in calo: il wti contratto di dicembre si attesta a 86,86 dollari al barile in calo dell’1,16%. Il gas perde terreno: il future di dicembre si attesta a 136 euro al megawattora, in calo del 2,37%.

Tokyo apre di slancio la settimana dopo piano governo

La Borsa di Tokyo, intanto, ha chiuso di slancio la prima seduta della settimana, sostenuta dai guadagni di Wall Street alla fine della scorsa settimana e dalla prospettiva di profitti migliori del previsto per le trimestrali delle società giapponesi. L'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in rialzo dell'1,78% a 27.587,46 punti e il più ampio indice Topix ha guadagnato l'1,6% a 1.929,43 punti. Il governo giapponese ha inoltre annunciato venerdì sera un nuovo massiccio piano di ripresa (pari a 266 miliardi di euro) per sostenere la domanda interna, indebolita dall'aumento dei prezzi di energia e generi alimentari. Un piano che dovrà essere approvato dal Parlamento.