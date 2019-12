Borse salgono con dati Cina. Londra vola I mercati finanziari ripartono dall’intesa Usa-Cina sui dazi, dal trionfo elettorale di Boris Johnson nel Regno Unito e, per quanto riguarda Piazza Affari, dal netto calo dello spread BTp-Bund di Andrea Fontana

Le Borse europee sono in rialzo e sfruttano la scia della sostanziale intesa raggiunta tra Usa e Cina per la prima fase del negoziato sui rapporti commerciali ma anche i dati cinesi sulle vendite al dettaglio (+8% annuo a novembre dopo il 7,2% di ottobre) e sulla produzione industriale (+6,2% annuo a novembre dal +4,7% di ottobre). In calo l'attività manifatturiera dell'Eurozona: in base agli indici calcolati da Ihs Markit, in base all'indagine mensile realizzata tra i responsabili acquisti delle grandi aziende, il dato di dicembre è calato rispetto al mese precedente toccando i minimi da 86 mesi. In miglioramento l'attività dei servizi.

Altro exploit di Londra: +2%

Gli indici azionari, tra cui il FTSE MIB, mostrano tutti rialzi intorno al mezzo punto percentuale ma è ancora Londra la migliore dopo l'affermazione del premier Boris Johnson nelle elezioni del 12 dicembre scorso: il Ftse100 sale del 2%. La scorsa settimana la Borsa inglese era salita complessivamente dell'1,6%. Intanto prosegue la corsa della sterlina su dollaro e euro.

Il caso PopBari non crea scossoni alle banche quotate

A Milano il settore bancario non sembra risentire del caso della Banca Popolare di Bari, istituto commissariato venerdì e oggetto di un intervento di salvataggio con stanziamento pubblico per 900 milioni di euro. Tutte positive le quotazioni degli istituti del Ftse Mib con Intesa Sanpaolo e Unicredit in ascesa di mezzo punto percentuale. E anche i titoli di Stato italiani restano sui livelli di venerdì.

BTp, spread stabile a 155

Stabile infatti lo spread tra BTp e Bund. A inizio giornata il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco è indicato a 155 punti base, la stessa cifra di venerdì scorso. Grossomodo stabile anche il rendimento dei BTp che a inizio giornata è all'1,27% rispetto all'1,26% dell'ultimo riferimento.

A Piazza Affari giù Buzzi, stacco dividendo per St

Le migliori tra le big sono Juventus e Snam, che acquisterà fino a 150 milioni di euro di azioni proprie sul mercato a partire da oggi fino al 17 marzo 2020. Male Buzzi (-2,2%). Stacco dividendo parziale per Stmicroelectronics che distribuisce ai soci 6 centesimi di dollaro per azione.

Fuori dal paniere delle big, balzo in doppia cifra per Notorious Pictures, società di produzione e distribuzione cinematografica che ha raggiunto un accordo con Amazon su diritti di film da trasmettere su Amazon Prime.