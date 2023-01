Il gas crolla a 55 euro. Borse, non si ferma il rally: Tim protagonista a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Le Borse europee consolidano i livelli raggiunti con il rally di inizio anno e chiudono tutte in positivo in una seduta orfana di Wall Street ferma per i festeggiamenti del Martin Luther King Day. Il FTSE MIB di MIlano ha chiuso vicino ai massimi segnati prima della guerra in Ucraina avvicinando i 26mila punti. Zurigo è stata la migliore, più timidi il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

La performance conferma la fase di recupero dell'azionario dopo una settimana in cui le piazze continentali hanno allungato la serie di rialzi messa a segno da inizio anno: Piazza Affari ha portato al 9% circa i guadagni rispetto alla chiusura del 2022 e sulla stessa linea viaggiano anche gli altri listini europei. Con la partenza della stagione delle trimestrali americane (venerdì hanno iniziato le prime grandi banche, domani sarà la volta di Morgan Stanley e Goldman Sachs), l'attenzione degli investitori va anche sui conti della corporate America e sul nuovo allarme per l'economia lanciato da Jp Morgan e Bank of America che hanno parlato di «lieve» recessione in arrivo. Intanto, mentre resta alta la guardia sulle prossime mosse delle banche centrale, a Davos si apre il World Economic Forum al quale parteciperanno 52 capi di Stato e di governo e 19 banchieri centrali.

Ma alla base del nuovo allungo delle Borse c'è soprattutto la nuova frenata del prezzo del gas (-15%) che da inizio anno è sceso di quasi il 30%.

A Milano riflettori su Tim, corre Banco Bpm

A Piazza Affari sono scattate al rialzo le Telecom Italia, dopo la notizia che Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi, si è dimesso con effetto immediato dal cda. Intanto è scattato il conto alla rovescia per il nuovo tavolo tra governo e azionisti, in calendario il 25 gennaio. La mossa del manager francese è stata interpretata dal mercato come una possibile svolta per accelerare la riorganizzazione societaria del gruppo di telecomunicazioni a partire dal partita della rete infrastrutturale. Si sono inoltre messe in evidenza le Banco Bpm, spinte dal giudizio favorevole di Redburn. Sono state acquistate anche Enel e Saipem. Per contro hanno perso quota Banca Generali ed Hera. I realizzi dopo la commessa per la Marina italiana hanno fatto perdere oltre un punto percentuale a Iveco Group.

Fuori dal segmento principale, bene Webuild, dopo l'annuncio che il gruppo si è aggiudicato una commessa da 218 milioni di dollari in Florida.