Borse, Tokyo chiude in calo. Europa attesa volatile per la trade war Diversi dati macro-economici attesi per oggi. Tra gli altri la fiducia dei consumatori nell'Eurozona.

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi col segno meno. L’andamento, “agevolato” dalla rivalutazione dello yen, è dovuto da un lato alla continua incertezza sul raggiungimento di un accordo commerciale tra Cina e Usa; e, dall’altro, anche dalle tensioni legate alle proteste a Hong Kong. Così il Nikkei ha archiviato la seduta in calo dello 0,62%, a quota 23.148,57, con una perdita di 144 punti.



In scia alla chiusura negativa di ieri sera a Wall Street le prospettive per l’avvio dei mercati in Europa sono contrastate. I future sui principali indici segnalano una certa debolezza.





Appuntamenti

Tra gli appuntamenti macro-economici di oggi da ricordare nell’Eurozona viene pubblicata, nel pomeriggio, la fiducia dei consumatori. In America, invece, diversi i dati cui guardano gli investitori: dalle richieste di sussidio, settimanali all’indice Philadelphia Fed fino alle vendite delle case esistenti. Poi ci sono i verbali dell’ultima riunione della Fed.



