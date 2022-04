Borse asiatiche, chiusure contrastate. Bitcoin ai minimi da un mese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le Borse asiatiche chiudono in calo tra le notizie riguardanti il dato superiore alle attese del Pil cinese (+4,8% nel primo trimestre) e le incognite legate ai nuovi lockdown anti Covid in Cina. A Tokyo gli investitori hanno rivolto lo sguardo soprattutto alla risalita dei prezzi petroliferi e alla nuova svalutazione dello yen, ai minimi in 20 anni sul dollaro. L’indice di riferimento Nikkei cede lo 0,98% a quota 26.799,71, con una perdita di 293 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica prosegue la fase di deprezzamento sul dollaro, a 126,60, e sull’euro a 136,70.

Chiusure contrastate per le borse cinesi

Chiusura contrastata per le Borse cinesi, con l’incognita delle ripercussioni legate ai vari lockdown nel Paese a causa dell’ondata di Covid-19: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,49%, a 3.195,52 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,43%, a quota 2.022,52. Sugli investitori, inoltre, ha pesato anche la decisione di venerdì della Banca centrale cinese che a sorpresa non ha toccato i tassi sui prestiti a medio termine (Mlf), lasciandoli al 2,85%, limando invece dello 0,25% il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per le banche liberando risorse per 83,2 miliardi di dollari, meno delle attese dei mercati. Il governo centrale, oltre al suo obiettivo di crescita annuale del 5,5%, ha intrapreso un ciclo di allentamento monetario: la scorsa settimana ha menzionato esplicitamente l’apporto di maggiore liquidità con la la riduzione della riserva obbligatoria, cintando la prima mossa del suo genere nel 2022.

Loading...

Bitcoin ai minimi da un mese

Il Bitcoin è sceso al suo livello più basso in oltre un mese, in uno scenario di generale sofferenza per le criptovalute, penalizzate dall’avversione al rischio degli investitori. Il più importante token del mercato delle cripto è scesa fino al 4,2% a 38.580 dollari nella giornata di lunedì. Il secondo più grande, Ether, è sceso del 4,7%, arrivando fino a 2.902 dollari. Il valore del mercato globale delle criptovalute è sceso di circa il 4% nelle ultime 24 ore a 1,9 trilioni di dollari, secondo i prezzi di CoinGecko.

Prezzi del petrolio in calo

Prezzi del petrolio in calo in una giornata di scambi ridotti per la festività del lunedì dell’Angelo, dove i mercati europei sono chiusi. Il Wti del Texas cede lo 0,47% a 106,45 mentre il Brent del Mare del Nord scende sotto quota 112 a 111,18 dollari.