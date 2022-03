Vertice Mosca-Kiev senza progressi: Borse Ue in difficoltà, corre il petrolio

5' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee restano in netto calo dopo il vertice tra Mosca e Kiev che, stando alle dichiarazioni del ministro degli Esteri ucraino, non ha portato a progressi sul cessate il fuoco. Piazza Affari è in calo nell'indice FTSE MIB, in rosso anche Francoforte (DAX 40) e Parigi (CAC 40). I listini vengono da un clamoroso rimbalzo nella seduta precedente (+6,9% per Milano, terza giornata migliore dal 2018) a cui è seguito un forte rialzo a Wall Street a sulle piazze asiatiche. Resta chiusa la Borsa di Mosca.La Borsa di Tokyo (NIKKEI 225) ha segnato il maggior rialzo giornaliero dal dicembre 2020, bene anche Hong Kong (HANG SENG).

Attenzione anche alle fluttuazioni delle materie prime, mentre desta preoccupazione l'allarme lanciato dalla Casa Bianca, secondo cui non e' da escludere il rischio che Mosca "usi armi chimiche" in Ucraina.

Loading...

Petrolio in risalita, rublo recupera terreno



Tornano a salire in modo evidente i prezzi del petrolio dopo il crollo della vigilia (-12,5% a New York): il Brent maggio sale a 116 dollari al barile, il Wti aprile è sopra quota 113 dollari al barile. In discesa a 144 euro per megawattora il gas naturale in Europa. "Le fluttuazioni del prezzo del petrolio sono dovute all'incertezza su come i piu’ grandi esportatori aumenteranno la produzione e colmeranno le lacune lasciate dal progressivo ritiro del petrolio russo dai mercati. Alcune nazioni, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, hanno ancora una produzione di riserva che potrebbe essere impiegata nei mercati globali per alleviare le pressioni sulla scarsità dell'offerta, esacerbate dall'embargo sulla Russia. Tuttavia, i messaggi contrastanti rilasciati da questi paesi lasciano il mercato incerto su quale sia davvero la loro posizione, creando condizioni che potrebbero portare a un'ulteriore volatili deità prezzi" ha commentato Ricardo Evangelista, analista senior d ActivTrades .

Sul mercato valutario, l'euro guadagna terreno e passa di mano torna sopra 1,10 dollari mentre la moneta russa recupera terreno: per un dollaro sono necessari 127 rubli.



A Milano dietrofront Unicredit e banche



A Piazza Affari ripartono le vendite sul settore bancario e in particolare su Unicredit, che era stata protagonista della seduta del 9 marzo. Pesanti Intesa Sanpaolo e Banca Pop Er. Tra gli industriali giù Pirelli & C e Iveco Group, Dopo una buona partenza, arretra anche Telecom Italia: il consiglio di amministrazione convocato per domenica 13 marzo potrebbe chiedere al fondo americano KKR d formalizzare l'offerta pubblica per il gruppo delle telecomuncazioni. Debole Italgas dopo un avvio positivo: nel 2021 l'utile netto è stato di circa 368 miloni di euro: la società proporrà di distribuire un dividendo di 0,295 euro per azione.