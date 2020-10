Borse, l’Asia viaggia al ribasso. L’apertura in Europa è prevista in rosso Occhi puntati sul tasso di disoccupazione e sulle stime flash dei prezzi al consumo nell’Eurozona. Mentre gli investitori dovranno digerire più a freddo le parole di ieri di Christine Lagarde (su nuovi aiuti a dicembre) e i dati record del Pil Usa nel terzo trimestre (+33%)

(Afp)

Occhi puntati sul tasso di disoccupazione e sulle stime flash dei prezzi al consumo nell’Eurozona. Mentre gli investitori dovranno digerire più a freddo le parole di ieri di Christine Lagarde (su nuovi aiuti a dicembre) e i dati record del Pil Usa nel terzo trimestre (+33%)

3' di lettura

Andamento negativo per le Borse asiatiche, con l’indice di Tokio che cede oltre l’1%. Tutti in rosso anche i mercati cinesi, sia sul Continente che ad Hong Kong. I future che riguardano le piazze europee sono, dal canto loro, tutti impostati al ribasso. Il che fa presagire un’apertura in calo. Non solo: i derivati sulle Borse statutinensi fanno anch’essi segnara un andamento non positivo. Così mercati si preparano a terminare la settimana caraterizzata da due notizie: 1) la Bce che a dicembre dovrebbe iniettare nuovi stimoli; 2) l’economia Usa sta marciando con il Pil nel terzo trimestre è cresciuta del 33% su base annua rispetto ai tre mesi precedenti (attese 32%). Il calendario economico di giornata prevede, tra i vari dati, l’aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Germania, il tasso di disoccupazione nell’Eurozona e le stime flash sui prezzi al consumo.

Le Borse europee in un limbo

Va detto che le Borse europee sono in un limbo come certificato dall’indice Eurostoxx 50 scivolato ieri sotto i 3.000 punti (seppur a fronte di un lieve ribasso dello 0,12%). Per gli amanti dell’analisi tecnica si tratta di una soglia importante da non perdere, al di sotto della quale ci potrebbe essere spazio per ulteriori discese.

Un’analisi più a freddo del discorso di ieri, giovedì 30 ottobre, del governatore della Bce Christine Lagarde, induce alla conclusione che poteva andare meglio (nuovi stimoli da subito). Ma poteva andare peggio (vaghezza sul timing degli aiuti). Alla fine è andata come previsto: la Bce ha comprato un po’ di tempo prima di sfoderare nuove armi dal suo illimitato arsenale. Ma solo fino al 10 dicembre, data del prossimo direttivo. Così i mercati azionari europei non hanno registrato una reazione netta, in un senso e nell’altro, andando a chiudere intorno alla parità.

È stata comunque una seduta volatile perché interpretare il lessico dei banchieri centrali non è mai semplice. In prima battuta si muovono più gli algoritmi (che scandagliano il discorso alla ricerca di parole market sensitive), dopodiché sono comunque le scelte degli operatori a farla da padrone. E ieri hanno deciso che non era il caso di scaldarsi sul fronte azionario anche a fronte di nuovi aiuti che, stando alle stime di Pimco, potrebbero essere sintetizzati almeno in altri 600 miliardi per il piano Pepp con allungamento del tempo di sostegno di sei mesi a fine 2021.

Le Borse forse si aspettavano qualcosa in più mentre il mercato obbligazionario ha “portato a casa” quando di positivo letto tra le righe del discorso del governatore Christine Lagarde. Non a caso il rendimento dei BTp a 10 anni è sceso di sette punti base allo 0,69%.