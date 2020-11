Le Borse europee tentano il rimbalzo, a Piazza Affari si accende il risiko bancario Listini positivi in attesa che ripartano le trattative negli Usa per un piano di aiuti. I contagi da Covid-19 restano su livelli di guardia mentre scoppia lo scontro tra i Paesi Ue dopo il veto posto da Polonia e Ungheria sui fondi. Euro piatto a 1,18 dollari, spread in rialzo a 120 punti di Enrico Miele ed Eleonora Micheli

Listini positivi in attesa che ripartano le trattative negli Usa per un piano di aiuti. I contagi da Covid-19 restano su livelli di guardia mentre scoppia lo scontro tra i Paesi Ue dopo il veto posto da Polonia e Ungheria sui fondi. Euro piatto a 1,18 dollari, spread in rialzo a 120 punti

Le Borse europee proseguono sulla strada del rialzo, continuando a scommettere sulla ripresa nel 2021, supportata dai vaccini, oltre che da politiche fiscali e monetarie più "accomodanti". E così a metà seduta mentre a Piazza Affari tiene banco il risiko tra istituti di credito, i principali listini del Vecchio Continente viaggiano tutti sopra la parità. Diverso l'umore sulle piazze asiatiche dove Tokyo ha chiuso in calo dello 0,4%, mentre i future a Wall Street indicano un'apertura contrastata nonostante le aspettative su una ripresa delle trattative tra Repubblicani e Democratici per varare un nuovo piano di aiuti.

La pandemia però rimane in primo piano, con i contagi su livelli da record negli Usa. In Europa la crescita delle infezioni ha rallentato il passo grazie ai lockdown, preannunciando possibili allentamenti alle restrizioni imposte nella maggior parte dei Paesi. A Bruxelles, intanto, preoccupa la crisi scoppiata tra i Ventisette, dopo il veto posto da Polonia e Ungheria sul meccanismo di esborso dei fondi. Nella riunione dei Capi di Stato, non è stata raggiunta una soluzione, anche se il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha spinto per «trovare un compromesso».

A Piazza Affari scattano Bper-Bpm su ipotesi nozze

Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Bper che sale fin dalle prime battute dopo le parole di Carlo Cimbri, numero uno di Unipol, compagnia azionista del gruppo bancario: «L’idea di creazione del terzo gruppo bancario italiano attraverso l’aggregazione tra Banco Bpm e Bper è affascinante sia sotto il profilo industriale sia perché si tratterebbe di un grande progetto italiano», ha dichiarato il manager in un’intervista su Il Sole 24 Ore. Dopo la frenata di ieri rialza la testa Amplifon. Bene anche la holding Atlantia in attesa di sviluppi sulla partita per il destino di Autostrade per l'Italia.

Spread in rialzo a 120 punti, tasso a 0,63%



Si allarga lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. La differenza di rendimento tra il decennale italiano benchmark e il pari durata tedesco è indicata a 120 punti base dai 117 del finale del 19 novembre. Il rendimento dei decennali italiani continua a risalire e si attesta allo 0,63% dallo 0,61% del closing della vigilia, dopo aver segnato in settimana il nuovo minimo storico allo 0,58 per cento.

Sul fronte dei cambi, l’euro si è rafforzato sul dollaro a 1,1870 (era a 1,1841 dollari a fine seduta il 19 novembre). La moneta unica vale inoltre 123,29 yen (123), mentre il dollaro-yen è stabile scambiato a 103,82 (103,87). Il cambio euro-sterlina è abbastanza stabile: vale 1,1841 da 1,1851 di ieri. Infine il petrolio è fermo. Quanto al petrolio, il prezzo del Wti, contratto con consegna a gennaio, si attesta a 41,86 dollari al barile (-0,1%).

Tokyo cede lo 0,42%, spaventa Covid

Chiusura debole per la Borsa di Tokyo con gli investitori che scelgono la prudenza in vista di un fine settimana di tre giorni in Giappone tra le persistenti preoccupazioni per la recrudescenza della pandemia nel Paese. L'aumento dei contagi nel Paese a livelli record ha alimentato i timori che il governo imporrà nuove restrizioni all'attività commerciale. L'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in ribasso dello 0,42% a 25.527,37 punti mentre il più ampio Topix ha cancellato le perdite per terminare in rialzo dello 0,06% a 1.727,39.