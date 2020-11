Borse fiacche, a Milano prosegue il rally di Tim. Tasso Btp decennale al minimo storico Nel Vecchio Continente focus sul settore bancario con lo stop alla fusione tra Bbva e Banco Sabadell e le prime ipotesi sulle indicazioni della Bce per il 2021 nella distribuzione di dividendi. Euro a 1,19 dollari, spread stabile a 115 punti di Enrico Miele e Cheo Condina

(Sergio Oliverio Imagoeconomica)

Seduta in sordina per le principali Borse europee che vengono da una settimana record, in cui hanno toccato i massimi da fine febbraio mentre a Wall Street il Dow Jones ha infranto il tetto dei 30mila punti. La peggiore in Europa, oltre Londra, è Madrid dopo lo stop alla fusione tra Bbva e Banco Sabadell: le banche sono sotto i riflettori in tutta Europa in attesa della decisione della Bce, prevista per dicembre, sulle raccomandazioni per le cedole relative al 2021. Sul tavolo, come anticipato anche da Il Sole 24 Ore, ci sarebbero tre ipotesi: altri sei mesi di stop, una valutazione caso per caso o un tetto ai dividendi. Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha detto di essere favorevole a una «prudente apertura alla distribuzione» delle cedole da parte degli istituti. Milano, Francoforte e Parigi viaggiano poco sopra la parità e stanno vivendo una seduta senza scossoni in attesa degli Usa, dove dopo la pausa per festività della vigilia i listini chiuderanno in anticipo. Intanto in Italia sono stati assegnati BTp a 10 anni per 3 miliardi , con il rendimento sceso al minimo storico dello 0,59%.

A Piazza Affari brilla Tim, scivola Pirelli

A Piazza Affari brilla Diasorin, produttrice di test Covid, dopo la notizia che il vaccino di AstraZeneca necessiterà di ulteriori sperimentazioni. Acquisti sulle utility con Hera in rialzo dopo che la società bolognese ha collocato un bond da 500 milioni. Prosegue il rally di Telecom Italia all'indomani del via libera dell'Antitrust Ue per procedere al closing del progetto FiberCop. La tlc italiana dai minimi toccati a fine ottobre ha recuperato circa il 40% del suo valore in Borsa. Ancora in rialzo StMicroelectronics che sfrutta le voci sui dettagli del contratto con SpaceX di Elon Musk per forniture riguardanti il progetto di internet satellitare globale Starlink. Deboli le banche, in attesa di novità sul fronte M&A, mentre in fondo al listino c'è Pirelli in scia a tutto il settore auto europeo.

Su listini pesa Wall Strett a “mezzo servizio”



Le Borse sono condizionate in questo fine settimana dalla giornata a mezzo servizio di Wall Street. A New York in questo ultimo venerdì di novembre, infatti, si pensa più al Black Friday che non agli investimenti. Di conseguenza anche i listini europei potrebbero risentirne nel corso della seduta, in termini di volumi. In ogni caso si sta per concludere un mese straordinario dove le performance si avviano ad essere memorabili, come il +26% messo a segno finora da Piazza Affari.

Euro tiene soglia 1,19 dollari, fiacco il petrolio

Sul fronte valutario prosegue la fase di debolezza del dollaro (con l’euro salito oltre quota 1,19 nei confronti del biglietto verde), accentuata dalla generale propensione al rischio. In questa direzione inoltre piace agli investitori il ritorno negli Usa al Tesoro di Janet Yellen. L’ex governatore della Fed è al momento ricordata per essere una grande sostenitrice di politiche monetarie espansive. Il petrolio è debole con il Wti a 47,47 dollari al barile (-0,7%).

Spread stabile a 115 punti, tasso a 0,57%

Stabile lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra il rendimento del decennale italiano benchmark e il pari durata tedesco si attesta a 115 punti, invariato rispetto ai valori del 26 novembre in chiusura. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si conferma allo 0,57% segnato alla vigilia.