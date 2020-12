Borse europee positive, scattano i petroliferi con l’accordo Attesa per il dato sull'occupazione americana e per il giudizio di Fitch sull'Italia. A Piazza Affari bene Eni e Saipem. Spread in area 116 punti. Greggio in aumento, Brent a un soffio da 50 dollari di Stefania Arcudi e Cheo Condina

Dopo un avvio prudente, le Borse europee rompono gli indugi e puntano con maggiore decisione verso l'alto, sostenute dal comparto petrolifero (+2,3% l'Euro Stoxx 600 di settore), con il Brent che sfiora i 50 dollari al barile dopo l'accordo trovato in sede di Opec+ sul mantenimento dei tagli alla produzione (da gennaio verranno aggiunti alla produzione «solo» 500.000 barili al giorno).

Prevale dunque l'ottimismo, anche in vista del dato sul lavoro americano in novembre, con gli analisti che attendono un tasso di disoccupazione al 6,7% (contro il 6,9% del mese precedente) e la creazione di 440.000 posti, meno dei 638.000 di ottobre, ma comunque in recupero dopo i milioni di posti andati in fumo durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria. I numeri sono del resto cruciali per capire l'evoluzione della congiuntura americana proprio mentre all'esame del Congresso c'è un nuovo pacchetto di aiuti.

Resta inoltre alta l'attenzione sul fronte della Brexit, mentre è ancora da trovare la quadra sull'accordo commerciale tra Regno Unito e Unione europea. La Francia ha già fatto sapere che opporrà il veto a un accordo commerciale post-Brexit «se non risponderà ad alcune esigenze, specie in materia di pesca», come ha sottolineato il segretario di Stato agli Affari europei Clément Beaune.





L'Italia attende il giudizio di Fitch

Piazza Affari attende invece il giudizio di Fitch sul nostro Paese, in arrivo dopo la chiusura di Wall Street, nella serata italiana. L'agenzia di rating a luglio aveva confermato il rating «BBB-» con outlook stabile ed è possibile che opti per un nulla di fatto anche questa volta, come hanno per altro fatto le altre due maggiori agenzie (a novembre Moody's ha assegnato una valutazione a «Baa3» con outlook stabile, mentre S&P Global Ratings a fine ottobre ha confermato il rating «BBB» e ha alzato l'outlook da negativo a stabile).

Petrolio in rally, Brent un soffio da 50 dollari con l'Opec+

L'intesa tra i Paesi produttori di petrolio è complessa, ma accontenta un po' tutti: non c'è stata l'estensione dei tagli attuali (9,7 milioni di barili al giorno) per i primi mesi del 2021 e non c'è stato il compromesso su una politica più ampia e di medio termine per l'anno prossimo, ma non c'è stato neppure il forte aumento che alcuni Paesi chiedevano (a partire da gennaio il rialzo della produzione sarà di «soli» 500.000 barili). Successivamente saranno introdotti, se necessario, aumenti graduali: l'Opec+ si riunirà ogni mese per decidere le politiche produttive. Così il Brent allunga del 2% a un passo da 50 dollari al barile e il Wti sale dell'1,7% a 46,5 dollari.

A Piazza Affari corrono Eni e Saipem, Leonardo la migliore

Sui listini brillano i petroliferi, appunto in scia al rialzo del greggio. Sul FTSE MIB Saipem guadagna oltre il 2%; Eni e Tenaris l'1,5%. Ancora brillante Leonardo, spinta ancora dalle notizie aziendali (la consegna all'Aeronautica Italiana del primo elicottero HH-139B e il contratto da 482 milioni di euro di Thales Alenia Space con l'Esa), ma soprattutto, in un'ottica più ampia, dall'ordine piazzato da Ryanair a Boeing per l'acquisto di 75 Boeing 737 Max, visto dagli analisti come un primo passo verso la ripresa del settore aerospazio, tra i più colpiti dalla pandemia di coronavirus. In buon rialzo Atlantia, con il mercato che torna a puntare sul riassetto di Aspi. In particolare, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe tornare d'attualità il nome di F2i - un nome per la verità molto ricorrente, anche se il fondo infrastrutturale (che aveva anche lavorato a una cordata tricolore) negli ultimi mesi si è parzialmente smarcato dal dossier.

Euro ai massimi in due anni

L’euro/dollaro viaggia oltre quota 1,21, livelli che non vedeva dalla primavera 2018 nei confronti del biglietto verde americano a 1,215 (in linea con la chiusura precedente) a una settimana dal meeting di dicembre del Governing council della Bce. Euro/yen a 126,26 e dollaro/yen a 103,9. Stupisce al momento l’assenza di dichiarazioni da parte di esponenti politici e banchieri centrali. In estate, quando il cambio era tornato in area 1,2 Philippe Lane, capo economista della Bce, era intervenuto ripetutamente per sottolineare che la Bce è attenta all’andamento del cambio. Considerando che eccessivi rialzi andrebbero a penalizzare le esportazioni in un contesto in cui l’economia europa è già zavorrata dagli effetti pandemici.