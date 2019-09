Borse, Tokyo chiude invariata. Avvio poco mosso in Europa di Redazione Radiocor

2' di lettura

La Borsa di Tokyo termina la seduta poco variata con gli investitori che attendono nuove indicazioni prima della ripresa degli scambi in Usa, dopo il giorno di festività di ieri, mentre prosegue lo stallo dei negoziati sul

commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei segna una flessione appena positiva dello 0,02% a quota 20.625,16. Lo yen è stabile sul dollaro, a 106,20, e sull'euro a 116,30.

Prevista partenza poco mossa anche per le Borse europee.

Sul mercato valutario l’euro prosegue sotto quota 1,10 nei confronti del dollaro, i livelli più bassi degli ultimi 16 mesi. Il cambio è mosso da due forze: da un lato le crescenti aspettative degli investitori in merito agli stimoli che la Bce potrebbe lanciare nella riunione del 12 settembre. Oltre all’annuncio di prestiti a tassi agevolati in favore delle banche, ci si aspetta un taglio del tasso sui depositi di 10 o 20 punti base e il ripristino del piano di acquisto titoli (quantitative easing) al ritmo di circa 50 miliardi di euro al mese. Allo stesso tempo il cambio è influenzato dalla forza relativa del biglietto verde. Gli ultimi dati macro (aumento oltre le attese della spesa dei consumatori ad agosto) allontanano la recessione e quindi potrebbero attenuare la spinta accomodante della Federal Reserve (che già a luglio ha tagliato il costo del denaro di 25 punti base).

Non a caso il dollar index - che pondera l’andamento del dollaro nei confronti delle principali valute internazionali - viaggia sui massimi da 27 mesi. Il dato non certo piacerà al presidente Usa Donald Trump che da tempo confida in una svalutazione del biglietto verde ma il dollar index da inizio anno si è rafforzato del 3,2%.

Sul mercato obbligazionario lo spread BTp-Bund riparte da 166 punti. C’è attesa per le votazioni del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau (oggi dalle ore 9 alle 18) per approvare l’intesa con il Pd che, in caso favorevole, dovrebbe dare il via libera alla nuova maggioranza.