Avvio cauto all'indomani dei nuovi record di Wall Street. Focus su trimestrali Le Borse europee restano ferme dopo una serie di sedute molto positive. L’indice Eurostoxx 600 è da giorni sui massimi dal 2015 e vicinissimo al record storico. Trimestrali migliori delle previsioni e attesa per la firma dell'accordo Usa-Cina sul commercio sostengono i listini di Chiara Di Cristofaro

La Borsa di Madrid (Epa)

3' di lettura

Partenza in stand by per le Borse europee, dopo che ieri l’indice Stoxx 600 ha aggiornato ancora i massimi dal maggio 2015, a un passo dal record dell’aprile di quell’anno. Anche Wall Street continua ad aggiornare i massimi storici anche se ieri l'S&P500 ha ripiegato leggermente. I motivi alla base dell'ottimismo che ha portato i listini al rally partito venerdì scorso sono l'ottimismo sugli esiti della guerra commerciale, con un accordo che è atteso nelle prossime settimane, e dall'altro il buon andamento delle trimestrali che stanno registrando mediamente profitti superiori rispetto alle attese sia in Europa che negli Usa.

Sul fronte macro, buone notizie dalla Germania con gli ordini in settembre saliti dell'1,3% su anno ben al di sopra delle stime. Oggi attesa per i dati sul Pmi servizi. Sul fronte di conti, SocGen ha registrato un utile netto in calo del 35% nel trimestre mentre per Bmw ha messo a segno un utile netto in aumento dell'11,5% a 1,5 mld grazie al taglio dei costi.

A Piazza Affari, sempre le trimestrali sotto i riflettori: Poste in calo dello 0,9% nonostante la trimestrale sopra le attese, mentre per Unicredit (che riunisce oggi il cda per la trimestrale ma che darà i conti domattina) svetta del 2,44% dopo la maxi cartolarizzazione degli Npl. Bene anche il resto del comparto bancario con Ubi Banca che sale dell'1,7%, Banco Bpm dello 0,75% (con la trimestrale in arrivo), Finecobank sale dell'1,67% dopo la trimestrale della vigilia. In coda al listino ancor ale utility con Enel che perde l'1,2%

La Borsa di Tokyo consolida i guadagni che vedono l’indice di riferimento assestarsi sui massimi in 13 mesi, sulla scia del record fatto segnare a Wall Street, complice l'ottimismo degli investitori sull’esito dei negoziati del commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei avanza dello 0,22%, a quota 23.303,82, aggiungendo 51 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica prosegue la fase di svalutazione sul dollaro, poco sopra a 109, e a un livello di 120,80 sull’euro.

I motivi dell’ottimismo

Le ragioni di tale esuberanza sui mercati, nonostante la fase di rallentamento economico, sono almeno due. La ragione principale è legata agli sviluppi positivi (ma ancora incerti) delle trattative tra Stati Uniti e Cina. Martedì si è sparsa la notizia che la Casa Bianca voglia eliminare non solo i dazi annunciati per i prossimi mesi, ma anche alcuni varati nei mesi scorsi su beni cinesi per 112 miliardi di dollari. La notizia è positiva per il mercato, che nei mesi scorsi è stato appesantito dai timori di un’escalation della guerra commerciale: escalation che produrrebbe un’ulteriore frenata del commercio globale, dunque dell’economia e dunque degli utili aziendali.