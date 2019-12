Borse, avanti piano. Parola alle banche centrali La settimana delle banche centrali è entrata nel vivo. Questa sera si conclude il board della Federal Reserve. Domani appuntamento a Francoforte con la Banca centrale europea. Sul fronte dazi gli investitori puntano su un rinvio a gennaio dell’applicazione di nuove tariffe al momento in calendario per il 15 dicembre. Il gruppo di occhialeria ha annunciato un pesante piano di ristrutturazione di Chiara Di Cristofaro

3' di lettura

Occhi puntati sulla Federal Reserve per le Borse europee: gli indici del Vecchio Continente si muovono in moderato rialzo, in attesa delle notizie in arrivo da Oltreoceano al termine della due giorni di riunione della banca Usa. Non sono attese decisioni di politica monetaria ma il mercato aspetta indicazioni sull'andamento dell'economia per il prossimo anno. Resta alta la tensione sul fronte commerciale, con le indicazioni che sembrano andare verso un rinvio della scadenza del 15 dicembre per i nuovi dazi, mentre cresce l'attesa per le elezioni britanniche in calendario domani.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Crollo di Safilo dopo il taglio delle stime 2020

Sull'azionario milanese, Safilo Group in avvio non fa prezzo e perde oltre il 12% dopo il nuovo piano industriale che prevede una pesante ristrutturazione e un taglio delle stime del 2020. Il gruppo dell'occhialeria, che prevede 700 esuberi e che ieri mattina aveva annunciato il rinnovo anticipato della licenza per il marchio Marc Jacobs, ha fatto sapere che l'uscita delle licenze del lusso Lvmh rende necessario l'avvio di un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale. Safilo ha tagliato le stime sui ricavi dell'anno prossimo e ha fornito stime di investimenti inferiori alle attese.

Tengono le utility, debole Atlantia

A Milano è positivo il Banco Bpm, che ha comunicato di aver superato l'esame Bce sui requisiti patrimoniali. Nel FTSE MIB fiammata subito rientrata in avvio per Stmicroelectronics che è stata sospesa in volatilità a +4,6% ed è poi rientrata poco mossa. Va meglio Nexi in progressodi circa mezzo punto percentuale. Tengono le utility con Italgas, Hera ed Enel in positivo. Ha aperto in netto calo ma ha poi ridotto le perdite Moncler: secondo il Sole 24 Ore, nessun advisor è al momento al lavoro sulla possibile acquisizione da parte di Kering. In calo la Juventus Fc, domani è l'ultimo giorno di trattazione per i diritti dell'aumento di capitale. Volatile Atlantia che aveva corso molto sulle ipotesi di ingresso di Cdp, che già oggi sembrano più tiepide e dopo che S&P ha portato il rating in credit watch negativo.

BoT, assegnati annuali per 6 miliardi, rendimento scende a -0,191%

Rendimento in calo per i BoT annuali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/12/2020 spuntando un rendimento pari a -0,191%, in flessione di 6 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si è attestata a 8,9 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,50. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 13 dicembre.



Borse nel limbo tra dazi, Brexit e banche centrali

Le Borse europee quindi continuano all'insegna dell'incertezza, in una settimana di eventi cruciali per i mercati. «I mercati sono in una sorta di limbo - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - in attesa delle prossime puntate della guerra commerciale e di Brexit. Su entrambi i fronti dovremmo avere evoluzioni positive almeno nel breve termine». Sul fronte commerciale, «Trump non ha nessun interesse ad esacerbare lo scontro con la Cina ad un anno dalle elezioni e quindi un accordo seppur limitato è molto probabile». Inoltre, giovedì le elezioni in Gran Bretagna «dovrebbero dare a Boris Johnson una maggioranza assoluta con la quale chiudere l’accordo di uscita dall’Ue per poi negoziare i nuovi rapporti commerciali. Prospettive più chiare su Brexit riducono l’incertezza con potenziali effetti positivi sull’economia e quindi sui mercati». Dagli incontri di Fed e Bce di questa settimana non dovrebbero invece esserci sorprese.