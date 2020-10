Borse in allungo, a Piazza Affari vola Buzzi con l'extra dividendo Indici azionari ancora positivi dopo una settimana contrassegnata da un generale recupero e apprezzamento delle classi di investimento più rischiose. Brillanti Shanghai e Hong Kong. BTp, rendimento a 10 anni fa nuovo minimo a 0,70% di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

(Ikon Images / AGF)

Indici azionari ancora positivi dopo una settimana contrassegnata da un generale recupero e apprezzamento delle classi di investimento più rischiose. Brillanti Shanghai e Hong Kong. BTp, rendimento a 10 anni fa nuovo minimo a 0,70%

4' di lettura

I mercati finanziari europei sono ancora positivi dopo una settimana contrassegnata da un generale recupero e apprezzamento delle classi di investimento più rischiose: la fiducia nelle nuove misure di stimolo all'economia americana e il buon orientamento delle piazze asiatiche stanno più che compensando la preoccupazione per nuove restrizioni in Europa necessarie a fronteggiare l'impennata dei contagi. Parigi e Milano sono le migliori. Nella settimana chiusa il 9 ottobre le Borse europee hanno guadagnato il 2,6% stando all'indice Eurostoxx50; in linea l’andamento del Ftse Mib di Piazza Affari (+2,79%). Bene anche Wall Street dove sono tornati gli acquisti sui titoli tecnologici a tal punto da riposizionare il Nasdaq oltre 11.500 punti: il comparto beneficia della possibile introduzione di nuove restrizioni per fronteggiare la pandemia Covid 19, che tornerebbero ad alimentare la domanda di soluzioni tech per le attività da effettuare a distanza.

Europa sostenuta da utility, Shanghai vivace con yuan giù

Le Borse europee sono sostenute soprattutto dagli acquisti sul settore delle utility e sugli assicurativi, positivi anche i tecnologici. La giornata è iniziata con una brillante performance brillante di Shanghai(+2,6%) e Hong Kong(+2,2%). La borsa cinese è sorretta dalla decisione della banca centrale relativa alle società finanziarie, che non avranno più bisogno di accantonare liquidità se operano con le valute estere: una mossa che ha frenato lo yuan favorendo l'azionario. Chiusura invece debole per Tokyo (-0,26%): gli ordini di macchinari del settore privato giapponese, saliti dello 0,2% ad agosto su base mensile, ma scesi del 15,2% su base annua.

Piazza Affari nel segno di Buzzi, le risparmio volano a +20%

A Piazza Affari l'attenzione è concentrata su Buzzi, dopo che venerdì 9 ottobre a mercati chiusi la società ha annunciato la conversione delle risparmio, sulla base di un rapporto di conversione pari a 0,67 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio e (se questa operazione avrà successo) anche la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,75 euro per ciascuna ordinaria esistente e di nuova emissione risultante a seguito della conversione, pari a un esborso massimo complessivo di 144,1 milioni di euro. Per i soci dissenzienti, il valore di liquidazione di ciascuna azione di risparmio è stato calcolato in 10,778 euro. Le azioni Buzzi sono immediatamente balzate in Borsa e i titoli risparmio segnano un incremento superiore al 20%. Balzo per Interpump: il titolo della società reggiana di pompe ad alta pressione è ai massimi storici e il mercato si aspetta qualche acquisizione che rafforzi il portafoglio prodotti. In evidenza anche Nexi: tra i titoli più penalizzati nella scorsa settimana (-6%) ma pronto al rimbalzo anche grazie al piano del Governo per incentivare i pagamenti digitali.

Leggi anche Nexi riparte in Borsa: il piano cashless del Governo può spingere i pagamenti digitali

Banche deboli a Milano su allarme Enria

In generale poco vivaci le banche dopo l'allarme del presidente della vigilanza Bce Andrea Enria che in una intervista ad Handelsblatt ha parlato del rischio di 1,4 miliardi di crediti inesigibili per le banche in caso di uno scenario di secondo lockdown dovuto alla nuova diffusione di contagi. Tiene tra gli istitui di credito Banco Bpm su cui gli analisti di Mediobanca Securities hanno migliorato la raccomandazione alla luce del possibile coinvolgimento dell'istituto in prossime operazioni di aggregazione. Fuori dal Ftse Mib, giù Saras che ha annunciato un periodo di cassa integrazione parziale a causa della ripresa difficile dovuto all'incertezza Covid: il gruppo sardo si aspetta margini di raffinazione in calo.

Dollaro bussola dell'umore dei mercati

La conferma del clima di moderato appetito al rischio che sta caratterizzando le ultime sedute arriva dal mercato valutario. L’euro si è nuovamente spinto oltre quota 1,18 dollari. In linea generale il biglietto verde si sta svalutando nei confronti delle principali divise e gli analisti di Goldman Sachs si aspettano che questa tendenza continui in caso di sviluppi positivi sul vaccino anti Covid e in caso di vittoria di Joe Biden nelle presidenziali americane. Il dollar index è sceso a 93 punti, a fronti dei 95 sfiorati a fine settembre. L’andamento del dollaro è considerato un vero termometro del rischio da parte degli investitori. Se sale tende ad aumentare la volatilità e la tensione sui mercati, se viceversa scende i fattori di preoccupazioni si allentano.