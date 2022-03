Partenza volatile per le Borse Ue. A Piazza Affari scatta Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Borse europee in preda alla volatilità, mentre dall'Ucraina arrivano notizie di violenze e bombardamenti. Gli indici del Vecchio Continente hanno tentato il rimbalzo in avvio, ma dopo una manciata di minuti hanno ripiegato di nuovo, dopo una giornata da dimenticare, con Milano che ha perso oltre il 4%. Milano, arrivata a segnare un rialzo di oltre l'1%, si è tuffata in territorio negativo, mentre lo spread si attesta in area 162 punti. Sono repentinamente peggiorate anche le altre piazze europee. Anche il mercato di Tokyo ha chiuso in calo, sulla scia della performance negativa accusata da Wall Street: il Nikkei ha registrato un calo del 2%. A Piazza Affari sono gettonale le azioni di Leonardo - Finmeccanica, entrate in asta di volatilità all'indomani della pubblicazione dei conti del 2021. Sono ben impostate anche le Atlantia.

Occhi puntati ancora sulla guerra in Ucraina

Gli investitori, oggi 11 marzo 2022, terranno ancora una volta gli occhi puntati sul conflitto in Ucraina e su Consiglio europeo informale che si tiene a Versalles. La giornata è invece scarna di dati macro. Ieri i mercati hanno battuto in ritirata, dopo la volata di due giorni fa, pagando dazio alla delusione provocata dal vertice che si è tenuto in Turchia tra il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, e quello ucraino, Mytro Kuleba. Vertice che si è concluso con un nulla di fatto. In più la Banca centrale europea ha confermato che andrà avanti con la stretta monetaria per combattere l'inflazione, prevista per quest'anno al 5,1%. A fine mese termineranno gli acquisti Pepp, quelli introdotti con la pandemia. In più il Consiglio direttivo dell'Eurotower ha aperto a una fine anticipata - forse già nel terzo trimestre - degli acquisti netti del Quantative easing, a differenza delle ultime indicazioni che prevedevano acquisti per tutto il secondo e terzo trimestre. Si allontana però un possibile rialzo dei tassi di interesse: se fino al mese scorso la Bce sosteneva che il Qe sarebbe terminato poco prima del primo rialzo dei tassi di interesse, ora invece ha indicato che il primo rialzo dei tassi avverrà «qualche tempo dopo la fine del Qe, e sarà graduale». Come se non bastasse sempre ieri ha creato disagio il dato sull'inflazione americana, che a febbraio si è spinta al 7,9%, livelli che non si vedevano da 40 anni.

Loading...

Euro galleggia a 1,10 dollari, in rialzo valore greggio

Il cambio euro/dollaro galleggia attorno a quota 1,10 (in linea con ieri sera, 1,1006). Il petrolio sale dell'1% circa a Londra a 110,83 dollari al barile nel contratto maggio del Brent e nella stessa misura nella consegna aprile del Wti scambiata a 107,1 dollari al barile. Sono in calo i prezzi del gas, del 5% a 119,85 euro al megawattora in Europa. Infine l'oro in lieve flessione a 1.988 dollari l'oncia e il bitcoin è stabile sopra i 39mila dollari.