Borse, prevale l'ottimismo. Sale Wall Street dopo le trimestrali delle banche Usa Ottimismo sull’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana. Bene i conti di Jp Morgan e Citigroup, delude Goldman mentre il Fondo Monetario internazionale taglia le stime di crescita globali ai minimi dal 2008 di Chiara Di Cristofaro

5' di lettura

Giornata positiva per le Borse europee, dopo il rally della Borsa di Tokyo, con il mercato che coglie segnali di ottimismo dopo l'accordo di massima tra Stati Uniti e Cina sui dazi. Arrivano segnali in chiaroscuro sul fronte delle grandi trimestrali bancarie americane in cui spiccano comunque i conti sopra le attese di Jp Morgan che spingono al rialzo Wall Street. Oltre le previsioni anche i conti del gigante americano delle assicurazioni sanitarie UnitedHealth e del colosso farmaceutico Johnson & Johnson.

Sul fronte commerciale, anche se permangono alcuni elementi di incertezza, in particolare sui dazi che dovrebbero essere applicati a partire da dicembre, il segretario di Stato americano Steven Mnuchin ieri ha detto che le parti «hanno fatto progressi sostanziali nei negoziati» la scorsa settimana. Mnuchin ha detto di aspettarsi che Trump e il presidente Xi Jinping finalizzino l'intesa il prossimo mese nel summit previsto in Cile. Attese positive anche su un possibile accordo entro la settimana sulla Brexit mentre dal Fondo Monetario arrivano brutte notizie sull'economia: secondo il World Economic Outlook la crescita globale rallenta ancora, con un'attività manifatturiera che non si vedeva così debole dai tempi della crisi finanziaria: la stima per il mondo è di un +3% quest'anno, minimi dal 2008-2009 mentre per l'Italia è prevista una crescita pari a zero.

Acquisti sull'azionario, in chiaroscuro le trimestrali delle banche Usa

Le Borse sono quindi tutte positive, sui massimi da due mesi, con gli acquisti generalizzati su tutti i settori. L'attesa era per l'avvio della stagione delle trimestrali: oggi sarà la volta dei grandi big Usa del credito, che hanno iniziato in chiaroscuro. Si tratta di indicazioni importanti per capire quali sono stati gli effetti sulle aziende americane dei due tagli dei tassi d'interesse realizzati dalla Fed e delle incertezze sul fronte del commercio.

Bene Jp Morgan e Citigroup, deludono Goldman Sachs e Wells Fargo

Oltre le stime Jp Morgan e Citigroup, mista Goldman Sachs e sotto le stime Wells Fargo. E' questa in estrema sintesi la prima giornata delle trimestrali Usa, in particolare delle big del credito. La prima a diffondere i conti è stata JpMorgan Chase che ha visto salire utile e fatturato, superando le previsioni degli analisti grazie alla buona performance delle divisioni di consumer banking e investment banking, che ha bilanciato «un contesto più problematico» sui tassi di interesse. Nei tre mesi settembre, l'istituto ha messo a segno un utile netto di 9,08 miliardi di dollari, 2,68 dollari per azione, in rialzo dell'8% rispetto agli 8,38 miliardi, 2,34 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.

Goldman Sachs, invece, ha chiuso il terzo trimestre con profitti netti in calo e peggiore delle previsioni mentre i ricavi hanno superato le attese, nonostante il rallentamento della divisone di investment banking. Nei tre mesi chiusi a settembre la banca newyorkese ha riportato un utile netto di 1,88 miliardi di dollari, 4,79 dollari per azione, in calo del 26% rispetto ai 2,52 miliardi, 6,28 dollari per azione dello stesso periodo dell'anno scorso e i 5,81 dollari per azione del secondo trimestre. Deludente anche Wells Fargo che ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un utile netto di 4,6 miliardi di dollari in calo del 23% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’utile per azione è pari a 0,92 dollari e, quindi, al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano un valore di 1,18 dollari (ma sul risultato pesano le spese legali legate al cosiddetto scandalo dei "conti fantasma"). Il margine di intermediazione è di 22 miliardi, sostanzialmente in linea con il dato del trimestre dell’anno scorso.