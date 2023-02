Borse, l'Europa prudente aspetta Powell. A Milano Tim ancora sotto i riflettori

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, nell'attesa per il discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve americana, a Washington. L'intervento di Powell arriva dopo i sorprendenti dati Usa sul mercato del lavoro di gennaio che hanno lasciato spazi per nuove strette monetarie sui tassi Usa e messo di malumore i mercati finanziari nella prima seduta settimanale. Sia Wall Street sia l'Europa hanno chiuso la sessione di lunedì 6 febbraio in flessione.

A Milano occhi ancora puntati su Tim

A Piazza Affari in calendario i conti di Banco Bpm, vivace in Borsa nell'ultima seduta, focus ancora su Telecom Italia che aspetta nuove offerte per la rete in alternativa a quella di Kkr mentre è possibile che altri grandi fondi di investimento, come Blackstone, si facciano avanti. Al via la seconda tranche del buyback di Cnh Industrial, mentre partirà il 13 febbraio la nuova operazione di acquisto di azioni proprie da parte diIntesa Sanpaolo.

Si consolida il dollaro, petrolio in risalita

Il dollaro americano è stabile consolidando i livelli raggiunti dopo i dati Usa sul lavoro: 1,073 dollari per un euro è il cambio con la moneta unica europea. Petrolio in risalita con il Brent aprile a 82 dollari al barile e il Wti marzo a 75,2 dollari al barile: secondo le agenzie internazionali il rialzo è da attribuire all'incremento dei prezzi per i clienti asiatici stabilito da Saudi Aramco. Gas naturale in flessione di oltre un punto percentuale ad Amsterdam a 57,2 euro al megawattora.



Seduta cauta a Tokyo in attesa di Powell

Chiusura in calo frazionale per la Borsa di Tokyo (NIKKEI 225)., dove ha prevalso la cautela in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in agenda per oggi, da cui potrebbero arrivare maggiori indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana in materia di tassi di interesse. A fine seduta l'indice Nikkei si è attestato a quota 27.685,47 punti, con una flessione dello 0,03% rispetto al closing della vigilia. Chiusura in leggero rialzo, invece, per il più ampio Indice Topix che ha archiviato la seduta con un aumento dello 0,21% a 1.983,40 punti.



Sul fronte dei cambi lo Yen si indebolisce sul dollaro, trattando ai minimi di un mese, a 132,10, e poco sotto a 142 sull’euro, dopo le anticipazioni dei media nipponici sulla imminente nomina del nuovo governatore della Banca centrale del Giappone (BoJ), prevista in linea con l’attuale impostazione dell’istituto, e il mantenimento del breve termine di una politica monetaria ultra espansiva.